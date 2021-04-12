https://ria.ru/20210412/vladivostok-1727891205.html

Единоросса, выбросившего канистру во Владивостоке, исключили из партии

Единоросса, выбросившего канистру во Владивостоке, исключили из партии

Руководителя международного партийного центра "Единой России" в Приморье Игоря Хрущева исключили из ЕР после того, как он выкинул пустую канистру на улице. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T13:25

2021-04-12T13:25

2021-04-12T15:31

единая россия

олег кожемяко

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Руководителя международного партийного центра "Единой России" в Приморье Игоря Хрущева исключили из ЕР после того, как он выкинул пустую канистру на улице.Ранее в соцсетях и местных СМИ появилось видео, снятое на видеорегистратор автомобиля. На нем мужчина в защитной маске достает около стоящего на обочине Mercedes пустую канистру из-под масла, выкидывает ее и уезжает. В Сети утверждали, что на кадре Хрущев.После этого глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что политика исключат из "Единой России", а за проволочки с его делом поста лишили одного из руководителей местного отделения. Губернатор также предложил Хрущеву обустроить сквер, где он намусорил."Руководитель Международного партийного центра "Единой России" Игорь Хрущев исключен из партии за действия, наносящие ущерб политическим интересам партии", — говорится в сообщении регионального отделения ЕР.Решение приняли на заседании президиума местного политсовета партии. Оно состоялось в понедельник в дистанционном режиме.Хрущева сместили со всех руководящих постов: освободили от должности главы Международного партийного центра и вывели из состава Приморского регионального политсовета.

https://ria.ru/20201211/ivanenko-1588705621.html

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единая россия, олег кожемяко, политика