https://ria.ru/20210412/vivo-1727910300.html

Смартфон Vivo X60 Pro получил камеру от Zeiss и процессор Snapdragon 870

Смартфон Vivo X60 Pro получил камеру от Zeiss и процессор Snapdragon 870

Новый флагманский смартфон X60 Pro от VIvo официально запущен в России. Гаджет позиционируется, как продвинутое решение для создания качественного фото и видео. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:22

2021-04-12T15:22

2021-04-12T15:22

наука

google android

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727907479_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bdc8a81faf6751c7c7635bd6658a7dbb.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Новый флагманский смартфон X60 Pro от VIvo официально запущен в России. Гаджет позиционируется, как продвинутое решение для создания качественного фото и видео.Смартфон получил 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. Корпус X60 Pro выполнен из алюминия, а передняя и задняя панели — из стекла Corning Gorilla Glass 6.За производительность отвечает чип Snapdragon 870, который выдает в бенчмарке AnTuTu более 700 тысяч баллов — больше только у 888-го. Экономить на памяти в смартфоне не стали, добавив 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной, последнюю расширить не получится. В Vivo X60 Pro присутствуют практически все современные коммуникации и интерфейсы — от NFC до 5G. Последний, правда, в России пока неактуален, а смартфон не поддерживает бэнд n79, поэтому даже в тестовых зонах в Москве он не подключится к мобильной сети пятого поколения.Особая гордость это камеры, созданные вместе с производителем оптики Zeiss. Основной модуль состоит из трех датчиков, главный из которых разрешением 48 Мп получил 5-осевую стабилизацию, что пока не встречается в других смартфонах. Телефото-сенсор на 13 Мп дает двукратный оптический зум. Наконец, третья камера — это 13-мегапиксельный датчик с ультраширокоугольной оптикой и ночным режимом съемки.Хоть смартфон и тонкий, но получил он довольно емкую батарейку 4200 мАч. Есть здесь и быстрая зарядка FlashCharge на 33 Вт, а вот беспроводного способа питания Vivo X60 Pro почему-то не получил.Купить новинку Vivo предлагает с 12 апреля в России можно за 64 990 рублей. Доступны два цвета — черный и голубой.

https://ria.ru/20201207/fotografiya-1587664447.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, гаджеты, технологии