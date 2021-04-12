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Наука
https://ria.ru/20210412/vivo-1727910300.html
Смартфон Vivo X60 Pro получил камеру от Zeiss и процессор Snapdragon 870
Смартфон Vivo X60 Pro получил камеру от Zeiss и процессор Snapdragon 870
Новый флагманский смартфон X60 Pro от VIvo официально запущен в России. Гаджет позиционируется, как продвинутое решение для создания качественного фото и видео. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:22
2021-04-12T15:22
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Новый флагманский смартфон X60 Pro от VIvo официально запущен в России. Гаджет позиционируется, как продвинутое решение для создания качественного фото и видео.Смартфон получил 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. Корпус X60 Pro выполнен из алюминия, а передняя и задняя панели — из стекла Corning Gorilla Glass 6.За производительность отвечает чип Snapdragon 870, который выдает в бенчмарке AnTuTu более 700 тысяч баллов — больше только у 888-го. Экономить на памяти в смартфоне не стали, добавив 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной, последнюю расширить не получится. В Vivo X60 Pro присутствуют практически все современные коммуникации и интерфейсы — от NFC до 5G. Последний, правда, в России пока неактуален, а смартфон не поддерживает бэнд n79, поэтому даже в тестовых зонах в Москве он не подключится к мобильной сети пятого поколения.Особая гордость это камеры, созданные вместе с производителем оптики Zeiss. Основной модуль состоит из трех датчиков, главный из которых разрешением 48 Мп получил 5-осевую стабилизацию, что пока не встречается в других смартфонах. Телефото-сенсор на 13 Мп дает двукратный оптический зум. Наконец, третья камера — это 13-мегапиксельный датчик с ультраширокоугольной оптикой и ночным режимом съемки.Хоть смартфон и тонкий, но получил он довольно емкую батарейку 4200 мАч. Есть здесь и быстрая зарядка FlashCharge на 33 Вт, а вот беспроводного способа питания Vivo X60 Pro почему-то не получил.Купить новинку Vivo предлагает с 12 апреля в России можно за 64 990 рублей. Доступны два цвета — черный и голубой.
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РИА Новости
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google android, гаджеты, технологии

Смартфон Vivo X60 Pro получил камеру от Zeiss и процессор Snapdragon 870

15:22 12.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовVivo X60 Pro
Vivo X60 Pro - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Новый флагманский смартфон X60 Pro от VIvo официально запущен в России. Гаджет позиционируется, как продвинутое решение для создания качественного фото и видео.
Смартфон получил 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. Корпус X60 Pro выполнен из алюминия, а передняя и задняя панели — из стекла Corning Gorilla Glass 6.
За производительность отвечает чип Snapdragon 870, который выдает в бенчмарке AnTuTu более 700 тысяч баллов — больше только у 888-го. Экономить на памяти в смартфоне не стали, добавив 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной, последнюю расширить не получится. В Vivo X60 Pro присутствуют практически все современные коммуникации и интерфейсы — от NFC до 5G. Последний, правда, в России пока неактуален, а смартфон не поддерживает бэнд n79, поэтому даже в тестовых зонах в Москве он не подключится к мобильной сети пятого поколения.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Vivo X60 Pro получил необычный дизайн

Vivo X60 Pro
1 из 3

Vivo X60 Pro получил необычный дизайн

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Экран новинки способен обновлять картинку на 120 Гц

Vivo X60 Pro
2 из 3

Экран новинки способен обновлять картинку на 120 Гц

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Камера Vivo X60 Pro создана вместе с компанией Zeiss

Vivo X60 Pro
3 из 3

Камера Vivo X60 Pro создана вместе с компанией Zeiss

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 3

Vivo X60 Pro получил необычный дизайн

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 3

Экран новинки способен обновлять картинку на 120 Гц

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 3

Камера Vivo X60 Pro создана вместе с компанией Zeiss

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Особая гордость это камеры, созданные вместе с производителем оптики Zeiss. Основной модуль состоит из трех датчиков, главный из которых разрешением 48 Мп получил 5-осевую стабилизацию, что пока не встречается в других смартфонах. Телефото-сенсор на 13 Мп дает двукратный оптический зум. Наконец, третья камера — это 13-мегапиксельный датчик с ультраширокоугольной оптикой и ночным режимом съемки.
Хоть смартфон и тонкий, но получил он довольно емкую батарейку 4200 мАч. Есть здесь и быстрая зарядка FlashCharge на 33 Вт, а вот беспроводного способа питания Vivo X60 Pro почему-то не получил.
Купить новинку Vivo предлагает с 12 апреля в России можно за 64 990 рублей. Доступны два цвета — черный и голубой.
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