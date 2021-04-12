https://ria.ru/20210412/vaktsinatsiya-1727970152.html

Попова напомнила о мерах против COVID-19 в регионах

Попова напомнила о мерах против COVID-19 в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим и дезинфекция в РФ сохраняются, в большинстве регионов - запрет на массовые зрелищные... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:47

2021-04-12T19:47

2021-04-12T19:55

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анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим и дезинфекция в РФ сохраняются, в большинстве регионов - запрет на массовые зрелищные мероприятия."Во всех субъектах Российской Федерации продолжает действовать масочный режим, сохраняется усиленный режим дезинфекции на общественном транспорте, в местах массового пребывания людей. И в большинстве регионов продолжает действовать запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий", - сказала она на брифинге.По ее словам, снятие запрета на оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00 отмечено в 27 регионах РФ, еще в 20 сняты ограничения для лиц старше 65 лет. В течение двух недель после таких решений отмечается после стабилизации и снижения цифр роста заболеваемости среди людей старшей возрастной группы и молодежи.

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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