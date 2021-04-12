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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210412/vaktsinatsiya-1727970152.html
Попова напомнила о мерах против COVID-19 в регионах
Попова напомнила о мерах против COVID-19 в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим и дезинфекция в РФ сохраняются, в большинстве регионов - запрет на массовые зрелищные... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T19:47
2021-04-12T19:55
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим и дезинфекция в РФ сохраняются, в большинстве регионов - запрет на массовые зрелищные мероприятия."Во всех субъектах Российской Федерации продолжает действовать масочный режим, сохраняется усиленный режим дезинфекции на общественном транспорте, в местах массового пребывания людей. И в большинстве регионов продолжает действовать запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий", - сказала она на брифинге.По ее словам, снятие запрета на оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00 отмечено в 27 регионах РФ, еще в 20 сняты ограничения для лиц старше 65 лет. В течение двух недель после таких решений отмечается после стабилизации и снижения цифр роста заболеваемости среди людей старшей возрастной группы и молодежи.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова напомнила о мерах против COVID-19 в регионах

19:47 12.04.2021 (обновлено: 19:55 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевВакцинация врачей от коронавируса в Ленинградской области
Вакцинация врачей от коронавируса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим и дезинфекция в РФ сохраняются, в большинстве регионов - запрет на массовые зрелищные мероприятия.
"Во всех субъектах Российской Федерации продолжает действовать масочный режим, сохраняется усиленный режим дезинфекции на общественном транспорте, в местах массового пребывания людей. И в большинстве регионов продолжает действовать запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий", - сказала она на брифинге.
По ее словам, снятие запрета на оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00 отмечено в 27 регионах РФ, еще в 20 сняты ограничения для лиц старше 65 лет. В течение двух недель после таких решений отмечается после стабилизации и снижения цифр роста заболеваемости среди людей старшей возрастной группы и молодежи.
Вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 15:16Инфографика
Вакцинация от COVID-19 в России
 
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