В Узбекистане развеяли опасения верующих насчет вакцинации в Рамадан
ТАШКЕНТ, 12 апр – РИА Новости. Вакцинация против коронавируса COVID-19 не нарушает пост в священный для мусульман месяц Рамадан, заявила в понедельник пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ).
Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня - воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца. Начало поста, определяемое по лунному календарю, в этом году приходится на 13 апреля.
"Согласно фетвам, вакцину от коронавируса можно получать даже во время поста, так как это не нарушает его", - говорится в заявлении совета улемов УМУ, которое размещено на сайте управления.
В пресс-службе пояснили, что прививка от коронавируса - это одна из подкожных и внутримышечных инъекций, которая не является питательным веществом.
В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день было вакцинировано более 148 тысяч человек, был зафиксирован 71 случай побочных эффектов, в основном повышение температуры и боли в теле.
По расчетам министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca. Также продолжаются переговоры по подписанию соглашения по российской вакцине "Спутник V" и о закупке дополнительной партии AstraZeneca.