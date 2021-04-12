Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210412/vaktsinatsiya-1727902550.html
В Узбекистане развеяли опасения верующих насчет вакцинации в Рамадан
В Узбекистане развеяли опасения верующих насчет вакцинации в Рамадан
Вакцинация против коронавируса COVID-19 не нарушает пост в священный для мусульман месяц Рамадан, заявила в понедельник пресс-служба Управления мусульман... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:21
2021-04-12T14:21
религия и мировоззрение
рамадан
astrazeneca
ташкент
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156065/94/1560659468_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d6bc54c85da04cc23b3fff1a871dcf4a.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр – РИА Новости. Вакцинация против коронавируса COVID-19 не нарушает пост в священный для мусульман месяц Рамадан, заявила в понедельник пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ).Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня - воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца. Начало поста, определяемое по лунному календарю, в этом году приходится на 13 апреля."Согласно фетвам, вакцину от коронавируса можно получать даже во время поста, так как это не нарушает его", - говорится в заявлении совета улемов УМУ, которое размещено на сайте управления.В пресс-службе пояснили, что прививка от коронавируса - это одна из подкожных и внутримышечных инъекций, которая не является питательным веществом.В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день было вакцинировано более 148 тысяч человек, был зафиксирован 71 случай побочных эффектов, в основном повышение температуры и боли в теле.По расчетам министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca. Также продолжаются переговоры по подписанию соглашения по российской вакцине "Спутник V" и о закупке дополнительной партии AstraZeneca.
https://ria.ru/20210412/ramadan-1727560442.html
https://ria.ru/20210412/ramadan-1727887525.html
ташкент
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156065/94/1560659468_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f41247da03f9bbe80bd8ecfcb7d33501.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рамадан, astrazeneca , ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане развеяли опасения верующих насчет вакцинации в Рамадан

14:21 12.04.2021
 
© Depositphotos / newrcha@gmail.comМечеть Биби-Ханым в Самарканде
Мечеть Биби-Ханым в Самарканде - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Depositphotos / newrcha@gmail.com
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 12 апр – РИА Новости. Вакцинация против коронавируса COVID-19 не нарушает пост в священный для мусульман месяц Рамадан, заявила в понедельник пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ).
Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня - воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца. Начало поста, определяемое по лунному календарю, в этом году приходится на 13 апреля.
"Согласно фетвам, вакцину от коронавируса можно получать даже во время поста, так как это не нарушает его", - говорится в заявлении совета улемов УМУ, которое размещено на сайте управления.
В пресс-службе пояснили, что прививка от коронавируса - это одна из подкожных и внутримышечных инъекций, которая не является питательным веществом.
Мечеть Минор в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
"Тупиковая проблема". Как Рамадан рассорил мусульман
В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день было вакцинировано более 148 тысяч человек, был зафиксирован 71 случай побочных эффектов, в основном повышение температуры и боли в теле.
По расчетам министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca. Также продолжаются переговоры по подписанию соглашения по российской вакцине "Спутник V" и о закупке дополнительной партии AstraZeneca.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 13:04Религия и мировоззрение
Муфтий объяснил, зачем в мусульманских странах переносят начало Рамадана
 
Религия и мировоззрениеРамаданAstraZenecaТашкентУзбекистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Родинки назвали предвестником смертельно опасной болезни
04:49Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
Лента новостейМолния