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Индия стала 60-й страной, одобрившей вакцину "Спутник V"
Индия стала 60-й страной, одобрившей вакцину "Спутник V"
Индия стала 60-й страной, одобрившей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", вакцина теперь одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T22:15
2021-04-12T22:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
индия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Индия стала 60-й страной, одобрившей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", вакцина теперь одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда человек, или 40% населения Земли, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата. "Спутник V" - одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии", - заявили в фонде.В фонде подчеркнули, что Индия является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован "Спутник V". "Общее число жителей этих государств достигает 3 миллиарда человек, или 40% населения планеты", - отметили в РФПИ.Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) c учетом результатов клинических исследований вакцины в России, а также позитивных данных фазы III дополнительных клинических исследований на территории Индии, которые осуществляются в партнерстве с компанией Dr. Reddy's Laboratories.Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год.По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Получение разрешения на применение препарата является важнейшим этапом для партнерства России и Индии в области клинических исследований "Спутник V" и локального производства вакцины... Индия является международным хабом по производству вакцин и стратегическим партнером для выпуска препарата "Спутник V". РФПИ создал ряд партнерств с ведущими фармацевтическими компаниями Индии, благодаря которым "Спутник V" будет производиться как для вакцинации населения страны, так и обеспечения международных поставок", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, индия

Индия стала 60-й страной, одобрившей вакцину "Спутник V"

22:15 12.04.2021 (обновлено: 22:20 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Индия стала 60-й страной, одобрившей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", вакцина теперь одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда человек, или 40% населения Земли, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата. "Спутник V" - одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии", - заявили в фонде.
В фонде подчеркнули, что Индия является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован "Спутник V". "Общее число жителей этих государств достигает 3 миллиарда человек, или 40% населения планеты", - отметили в РФПИ.
Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) c учетом результатов клинических исследований вакцины в России, а также позитивных данных фазы III дополнительных клинических исследований на территории Индии, которые осуществляются в партнерстве с компанией Dr. Reddy's Laboratories.
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Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год.
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
"Получение разрешения на применение препарата является важнейшим этапом для партнерства России и Индии в области клинических исследований "Спутник V" и локального производства вакцины... Индия является международным хабом по производству вакцин и стратегическим партнером для выпуска препарата "Спутник V". РФПИ создал ряд партнерств с ведущими фармацевтическими компаниями Индии, благодаря которым "Спутник V" будет производиться как для вакцинации населения страны, так и обеспечения международных поставок", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийИндия
 
 
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