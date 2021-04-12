https://ria.ru/20210412/vaktsina-1727986757.html
Индия стала 60-й страной, одобрившей вакцину "Спутник V"
Индия стала 60-й страной, одобрившей вакцину "Спутник V"
Индия стала 60-й страной, одобрившей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", вакцина теперь одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T22:15
2021-04-12T22:15
2021-04-12T22:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598301117_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_18661b6220ee572a55dc33ca0872ef16.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Индия стала 60-й страной, одобрившей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", вакцина теперь одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда человек, или 40% населения Земли, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата. "Спутник V" - одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии", - заявили в фонде.В фонде подчеркнули, что Индия является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован "Спутник V". "Общее число жителей этих государств достигает 3 миллиарда человек, или 40% населения планеты", - отметили в РФПИ.Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) c учетом результатов клинических исследований вакцины в России, а также позитивных данных фазы III дополнительных клинических исследований на территории Индии, которые осуществляются в партнерстве с компанией Dr. Reddy's Laboratories.Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год.По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Получение разрешения на применение препарата является важнейшим этапом для партнерства России и Индии в области клинических исследований "Спутник V" и локального производства вакцины... Индия является международным хабом по производству вакцин и стратегическим партнером для выпуска препарата "Спутник V". РФПИ создал ряд партнерств с ведущими фармацевтическими компаниями Индии, благодаря которым "Спутник V" будет производиться как для вакцинации населения страны, так и обеспечения международных поставок", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727357678.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598301117_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df694c24e518fb51f8563b318c103a3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, индия
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Индия
стала 60-й страной, одобрившей российскую вакцину против коронавируса
"Спутник V", вакцина теперь одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда человек, или 40% населения Земли
, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
).
"РФПИ объявляет о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата. "Спутник V" - одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии", - заявили в фонде.
В фонде подчеркнули, что Индия является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован "Спутник V". "Общее число жителей этих государств достигает 3 миллиарда человек, или 40% населения планеты", - отметили в РФПИ.
Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) c учетом результатов клинических исследований вакцины в России
, а также позитивных данных фазы III дополнительных клинических исследований на территории Индии, которые осуществляются в партнерстве с компанией Dr. Reddy's Laboratories.
Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год.
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
"Получение разрешения на применение препарата является важнейшим этапом для партнерства России и Индии в области клинических исследований "Спутник V" и локального производства вакцины... Индия является международным хабом по производству вакцин и стратегическим партнером для выпуска препарата "Спутник V". РФПИ создал ряд партнерств с ведущими фармацевтическими компаниями Индии, благодаря которым "Спутник V" будет производиться как для вакцинации населения страны, так и обеспечения международных поставок", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев
.