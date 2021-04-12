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https://ria.ru/20210412/vaktsina-1727984712.html
В Турции ждут "Спутник V" через четыре месяца
В Турции ждут "Спутник V" через четыре месяца
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может начать поступать в Турцию в течение 4-5 месяцев заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T22:02
2021-04-12T22:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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АНКАРА, 12 апр - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может начать поступать в Турцию в течение 4-5 месяцев заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа."Изначально мы остановились на трех вакцинах: "Спутник V", Pfizer/BioNTech и Sinovac из Китая. Испытания третьей фазы последних двух вакцин были проведены в Турции. У "Спутника", как известно, были вопросы по токсикологии, но сейчас получены хорошие промежуточные результаты испытаний. В последнюю неделю я трижды говорил с главой российского Минздрава, мы обсуждаем как производство, так и объем поставок. В течение четырех-пяти месяцев "Спутник V" может начать поступать в Турцию", - сказал Коджа журналистам в Анкаре.По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676, в воскресенье - 50 678.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 18 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, турция, анкара, в мире

В Турции ждут "Спутник V" через четыре месяца

22:02 12.04.2021 (обновлено: 22:04 12.04.2021)
 
© Авиакомпания Aerolíneas Argentinas / Перейти в фотобанкПрибытие рейса с вакциной Sputnik V в Аргентину
Прибытие рейса с вакциной Sputnik V в Аргентину - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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АНКАРА, 12 апр - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может начать поступать в Турцию в течение 4-5 месяцев заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
"Изначально мы остановились на трех вакцинах: "Спутник V", Pfizer/BioNTech и Sinovac из Китая. Испытания третьей фазы последних двух вакцин были проведены в Турции. У "Спутника", как известно, были вопросы по токсикологии, но сейчас получены хорошие промежуточные результаты испытаний. В последнюю неделю я трижды говорил с главой российского Минздрава, мы обсуждаем как производство, так и объем поставок. В течение четырех-пяти месяцев "Спутник V" может начать поступать в Турцию", - сказал Коджа журналистам в Анкаре.
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По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676, в воскресенье - 50 678.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 18 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТурцияАнкараВ мире
 
 
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