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ВОЗ планирует проинспектировать производство "Спутника V"
ВОЗ планирует проинспектировать производство "Спутника V"
Эксперты Всемирной организации здравоохранения планируют в мае и июне провести инспекцию производства "Спутника V", при этом дата оценки безопасности вакцины... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:47
2021-04-12T17:47
2021-04-12T17:47
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вакцина "спутник v"
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ЖЕНЕВА, 12 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты Всемирной организации здравоохранения планируют в мае и июне провести инспекцию производства "Спутника V", при этом дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля, следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов против COVID-19."Требуются дополнительные данные. Инспекции в мае и июне 2021 года", - говорится в документе.Также указывается, что дата оценки безопасности российской вакцины экспертами ВОЗ будет определена уже после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций.Для других вакцин, уже получивших разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, инспекции на производство не проводились, следует из документа.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, the lancet, воз, в мире