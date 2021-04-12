https://ria.ru/20210412/vaktsina-1727947905.html

ВОЗ планирует проинспектировать производство "Спутника V"

ВОЗ планирует проинспектировать производство "Спутника V"

Эксперты Всемирной организации здравоохранения планируют в мае и июне провести инспекцию производства "Спутника V", при этом дата оценки безопасности вакцины... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:47

2021-04-12T17:47

2021-04-12T17:47

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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ЖЕНЕВА, 12 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты Всемирной организации здравоохранения планируют в мае и июне провести инспекцию производства "Спутника V", при этом дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля, следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов против COVID-19."Требуются дополнительные данные. Инспекции в мае и июне 2021 года", - говорится в документе.Также указывается, что дата оценки безопасности российской вакцины экспертами ВОЗ будет определена уже после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций.Для других вакцин, уже получивших разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, инспекции на производство не проводились, следует из документа.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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