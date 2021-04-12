Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210412/vaktsina-1727947905.html
ВОЗ планирует проинспектировать производство "Спутника V"
ВОЗ планирует проинспектировать производство "Спутника V"
Эксперты Всемирной организации здравоохранения планируют в мае и июне провести инспекцию производства "Спутника V", при этом дата оценки безопасности вакцины... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:47
2021-04-12T17:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
the lancet
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_aeead78165627828079b30980256a38b.jpg
ЖЕНЕВА, 12 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты Всемирной организации здравоохранения планируют в мае и июне провести инспекцию производства "Спутника V", при этом дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля, следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов против COVID-19."Требуются дополнительные данные. Инспекции в мае и июне 2021 года", - говорится в документе.Также указывается, что дата оценки безопасности российской вакцины экспертами ВОЗ будет определена уже после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций.Для других вакцин, уже получивших разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, инспекции на производство не проводились, следует из документа.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c48efdedadf2ae8a04f96783379df4d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, the lancet, воз, в мире

ВОЗ планирует проинспектировать производство "Спутника V"

17:47 12.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты Всемирной организации здравоохранения планируют в мае и июне провести инспекцию производства "Спутника V", при этом дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля, следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов против COVID-19.
"Требуются дополнительные данные. Инспекции в мае и июне 2021 года", - говорится в документе.
Также указывается, что дата оценки безопасности российской вакцины экспертами ВОЗ будет определена уже после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций.
Для других вакцин, уже получивших разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, инспекции на производство не проводились, следует из документа.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыThe LancetВОЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Родинки назвали предвестником смертельно опасной болезни
04:49Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
Лента новостейМолния