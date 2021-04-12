Российские ученые прибудут в Рим для работы со "Спутником V"
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
РИМ, 12 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") и центр имени Гамалеи во вторник подпишут протокол о намерениях для проведения научных испытаний вакцины "Спутник V" в Риме, пишет столичная газета il Messaggero.
Ранее в интервью РИА Новости директор "Спалланцани" профессор Франческо Вайя заявил, что после подписания соглашения с центром Гамалеи в Рим приедет группа российских ученых.
Как ожидается, российский препарат будет изучаться на предмет воздействия на различные штаммы коронавируса и при повторной вакцинации после введения разрабатываемой итальянской вакцины.
Подписание протокола состоится в формате видеосвязи.
По информации il Messaggero, три российских исследователя прибудут в Италию "в течение недели" и присоединятся к итальянским коллегам. Испытание "коктейля" из вакцин в самых различных комбинациях с другими препаратами потребует привлечения 150 добровольцев, отмечает издание.
Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения российской вакцины "Спутник V" на Апеннинах.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.