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https://ria.ru/20210412/vaktsina-1727883415.html
Российские ученые прибудут в Рим для работы со "Спутником V"
Российские ученые прибудут в Рим для работы со "Спутником V"
Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") и центр имени Гамалеи во вторник подпишут протокол о намерениях... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:42
2021-04-12T12:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
the lancet
рим
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РИМ, 12 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") и центр имени Гамалеи во вторник подпишут протокол о намерениях для проведения научных испытаний вакцины "Спутник V" в Риме, пишет столичная газета il Messaggero.Ранее в интервью РИА Новости директор "Спалланцани" профессор Франческо Вайя заявил, что после подписания соглашения с центром Гамалеи в Рим приедет группа российских ученых.Как ожидается, российский препарат будет изучаться на предмет воздействия на различные штаммы коронавируса и при повторной вакцинации после введения разрабатываемой итальянской вакцины.Подписание протокола состоится в формате видеосвязи.По информации il Messaggero, три российских исследователя прибудут в Италию "в течение недели" и присоединятся к итальянским коллегам. Испытание "коктейля" из вакцин в самых различных комбинациях с другими препаратами потребует привлечения 150 добровольцев, отмечает издание.Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения российской вакцины "Спутник V" на Апеннинах.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, the lancet, рим, италия

Российские ученые прибудут в Рим для работы со "Спутником V"

12:42 12.04.2021
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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РИМ, 12 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") и центр имени Гамалеи во вторник подпишут протокол о намерениях для проведения научных испытаний вакцины "Спутник V" в Риме, пишет столичная газета il Messaggero.
Ранее в интервью РИА Новости директор "Спалланцани" профессор Франческо Вайя заявил, что после подписания соглашения с центром Гамалеи в Рим приедет группа российских ученых.
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Как ожидается, российский препарат будет изучаться на предмет воздействия на различные штаммы коронавируса и при повторной вакцинации после введения разрабатываемой итальянской вакцины.
Подписание протокола состоится в формате видеосвязи.
По информации il Messaggero, три российских исследователя прибудут в Италию "в течение недели" и присоединятся к итальянским коллегам. Испытание "коктейля" из вакцин в самых различных комбинациях с другими препаратами потребует привлечения 150 добровольцев, отмечает издание.
Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения российской вакцины "Спутник V" на Апеннинах.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19The LancetРимИталия
 
 
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