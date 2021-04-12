https://ria.ru/20210412/vaktsina-1727883415.html

Российские ученые прибудут в Рим для работы со "Спутником V"

Российские ученые прибудут в Рим для работы со "Спутником V"

Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") и центр имени Гамалеи во вторник подпишут протокол о намерениях... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:42

2021-04-12T12:42

2021-04-12T12:42

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

the lancet

рим

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604284582_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f96fe57dd70d1d979de9f72c40c72987.jpg

РИМ, 12 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") и центр имени Гамалеи во вторник подпишут протокол о намерениях для проведения научных испытаний вакцины "Спутник V" в Риме, пишет столичная газета il Messaggero.Ранее в интервью РИА Новости директор "Спалланцани" профессор Франческо Вайя заявил, что после подписания соглашения с центром Гамалеи в Рим приедет группа российских ученых.Как ожидается, российский препарат будет изучаться на предмет воздействия на различные штаммы коронавируса и при повторной вакцинации после введения разрабатываемой итальянской вакцины.Подписание протокола состоится в формате видеосвязи.По информации il Messaggero, три российских исследователя прибудут в Италию "в течение недели" и присоединятся к итальянским коллегам. Испытание "коктейля" из вакцин в самых различных комбинациях с другими препаратами потребует привлечения 150 добровольцев, отмечает издание.Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения российской вакцины "Спутник V" на Апеннинах.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210412/indiya-1727834948.html

рим

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, the lancet, рим, италия