Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210412/vaktsina-1727854298.html
Премьер Словакии обсудит с президентом Чехии ситуацию со "Спутником V"
Премьер Словакии обсудит с президентом Чехии ситуацию со "Спутником V"
Новый словацкий премьер Эдуард Хегер, назначенный на этот пост 1 апреля, посетит в четверг, 15 апреля Чехию, где, помимо главы правительства Андрея Бабиша, его... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:50
2021-04-12T10:50
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
милош земан
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg
ПРАГА, 12 апр – РИА Новости. Новый словацкий премьер Эдуард Хегер, назначенный на этот пост 1 апреля, посетит в четверг, 15 апреля Чехию, где, помимо главы правительства Андрея Бабиша, его примет также президент Милош Земан, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на пресс-службу Пражского града."Премьер Словакии Эдуард Хегер, согласно традиции, свой первый зарубежный визит нанесет в соседнюю Чехию. Визит состоится в четверг и предполагает встречу Хегера с премьером Андреем Бабишем, кроме того, Хегера примет президент республики Милош Земан. По словам пресс-секретаря президента Йиржи Овчачека, встреча состоится в загородной резиденции главы страны в Lany", — говорится в сообщении.В свою очередь, Земан в воскресенье в интервью сетевому ТВ-каналу издания Blesk сообщил о том, что предполагает, кроме прочего, обсудить со словацким премьером ситуацию с вакциной "Спутник V", первая партия которой уже закуплена, но пока не применяется в Словакии и о возможном использовании которой идут активные дебаты в Чехии.Сам Земан заявил в воскресном интервью, что, по его мнению, для применения "Спутника V" в республике, по примеру Венгрии, достаточно было бы одобрения нацрегулятора. Кроме того, Земан сообщил о том, что 47% участников анкетирования, проведенного на днях пражским изданием MfDNES, заявили о своей готовности вакцинироваться "Спутником V" вместо того, чтобы долго ждать прививок другими препаратами.Словакия получила партию "Спутника V" 1 марта. Инициаторами закупки были Игорь Матович, занимавший тогда пост премьер-министра, и глава минздрава Марек Крайчи. Это спровоцировало скандал в правящей коалиции, некоторые члены которой возражали против закупки российской вакцины без одобрения европейского регулятора. В результате Крайчи, а за ним и Матович ушли в отставку. Новый кабмин во главе с Хегером был утвержден 1 апреля, Матович в нем занял пост вице-премьера и главы минфина.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на прошлой неделе попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" из 200 тысяч доз в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то что такие лаборатории были доступны".В пятницу Матович после переговоров в Будапеште с премьером Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сийярто заявил, что договорился о том, что экспертиза вакцин "Спутник V", поступивших в Словакию, может быть проведена в Венгрии, в сертифицированной лаборатории OMCL (Official Medicinal Control Laboratory).
чехия
словакия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, милош земан, виктор орбан, чехия, словакия, венгрия, в мире

Премьер Словакии обсудит с президентом Чехии ситуацию со "Спутником V"

10:50 12.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ПРАГА, 12 апр – РИА Новости. Новый словацкий премьер Эдуард Хегер, назначенный на этот пост 1 апреля, посетит в четверг, 15 апреля Чехию, где, помимо главы правительства Андрея Бабиша, его примет также президент Милош Земан, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на пресс-службу Пражского града.
"Премьер Словакии Эдуард Хегер, согласно традиции, свой первый зарубежный визит нанесет в соседнюю Чехию. Визит состоится в четверг и предполагает встречу Хегера с премьером Андреем Бабишем, кроме того, Хегера примет президент республики Милош Земан. По словам пресс-секретаря президента Йиржи Овчачека, встреча состоится в загородной резиденции главы страны в Lany", — говорится в сообщении.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В свою очередь, Земан в воскресенье в интервью сетевому ТВ-каналу издания Blesk сообщил о том, что предполагает, кроме прочего, обсудить со словацким премьером ситуацию с вакциной "Спутник V", первая партия которой уже закуплена, но пока не применяется в Словакии и о возможном использовании которой идут активные дебаты в Чехии.
Сам Земан заявил в воскресном интервью, что, по его мнению, для применения "Спутника V" в республике, по примеру Венгрии, достаточно было бы одобрения нацрегулятора. Кроме того, Земан сообщил о том, что 47% участников анкетирования, проведенного на днях пражским изданием MfDNES, заявили о своей готовности вакцинироваться "Спутником V" вместо того, чтобы долго ждать прививок другими препаратами.
Словакия получила партию "Спутника V" 1 марта. Инициаторами закупки были Игорь Матович, занимавший тогда пост премьер-министра, и глава минздрава Марек Крайчи. Это спровоцировало скандал в правящей коалиции, некоторые члены которой возражали против закупки российской вакцины без одобрения европейского регулятора. В результате Крайчи, а за ним и Матович ушли в отставку. Новый кабмин во главе с Хегером был утвержден 1 апреля, Матович в нем занял пост вице-премьера и главы минфина.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на прошлой неделе попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" из 200 тысяч доз в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то что такие лаборатории были доступны".
В пятницу Матович после переговоров в Будапеште с премьером Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сийярто заявил, что договорился о том, что экспертиза вакцин "Спутник V", поступивших в Словакию, может быть проведена в Венгрии, в сертифицированной лаборатории OMCL (Official Medicinal Control Laboratory).
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийМилош ЗеманВиктор ОрбанЧехияСловакияВенгрияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
Лента новостейМолния