https://ria.ru/20210412/vaktsina-1727854298.html

Премьер Словакии обсудит с президентом Чехии ситуацию со "Спутником V"

Премьер Словакии обсудит с президентом Чехии ситуацию со "Спутником V"

Новый словацкий премьер Эдуард Хегер, назначенный на этот пост 1 апреля, посетит в четверг, 15 апреля Чехию, где, помимо главы правительства Андрея Бабиша, его... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:50

2021-04-12T10:50

2021-04-12T10:50

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

милош земан

виктор орбан

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ПРАГА, 12 апр – РИА Новости. Новый словацкий премьер Эдуард Хегер, назначенный на этот пост 1 апреля, посетит в четверг, 15 апреля Чехию, где, помимо главы правительства Андрея Бабиша, его примет также президент Милош Земан, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на пресс-службу Пражского града."Премьер Словакии Эдуард Хегер, согласно традиции, свой первый зарубежный визит нанесет в соседнюю Чехию. Визит состоится в четверг и предполагает встречу Хегера с премьером Андреем Бабишем, кроме того, Хегера примет президент республики Милош Земан. По словам пресс-секретаря президента Йиржи Овчачека, встреча состоится в загородной резиденции главы страны в Lany", — говорится в сообщении.В свою очередь, Земан в воскресенье в интервью сетевому ТВ-каналу издания Blesk сообщил о том, что предполагает, кроме прочего, обсудить со словацким премьером ситуацию с вакциной "Спутник V", первая партия которой уже закуплена, но пока не применяется в Словакии и о возможном использовании которой идут активные дебаты в Чехии.Сам Земан заявил в воскресном интервью, что, по его мнению, для применения "Спутника V" в республике, по примеру Венгрии, достаточно было бы одобрения нацрегулятора. Кроме того, Земан сообщил о том, что 47% участников анкетирования, проведенного на днях пражским изданием MfDNES, заявили о своей готовности вакцинироваться "Спутником V" вместо того, чтобы долго ждать прививок другими препаратами.Словакия получила партию "Спутника V" 1 марта. Инициаторами закупки были Игорь Матович, занимавший тогда пост премьер-министра, и глава минздрава Марек Крайчи. Это спровоцировало скандал в правящей коалиции, некоторые члены которой возражали против закупки российской вакцины без одобрения европейского регулятора. В результате Крайчи, а за ним и Матович ушли в отставку. Новый кабмин во главе с Хегером был утвержден 1 апреля, Матович в нем занял пост вице-премьера и главы минфина.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на прошлой неделе попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" из 200 тысяч доз в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то что такие лаборатории были доступны".В пятницу Матович после переговоров в Будапеште с премьером Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сийярто заявил, что договорился о том, что экспертиза вакцин "Спутник V", поступивших в Словакию, может быть проведена в Венгрии, в сертифицированной лаборатории OMCL (Official Medicinal Control Laboratory).

чехия

словакия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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