Премьер Словакии обсудит с президентом Чехии ситуацию со "Спутником V"
ПРАГА, 12 апр – РИА Новости. Новый словацкий премьер Эдуард Хегер, назначенный на этот пост 1 апреля, посетит в четверг, 15 апреля Чехию, где, помимо главы правительства Андрея Бабиша, его примет также президент Милош Земан, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на пресс-службу Пражского града.
"Премьер Словакии Эдуард Хегер, согласно традиции, свой первый зарубежный визит нанесет в соседнюю Чехию. Визит состоится в четверг и предполагает встречу Хегера с премьером Андреем Бабишем, кроме того, Хегера примет президент республики Милош Земан. По словам пресс-секретаря президента Йиржи Овчачека, встреча состоится в загородной резиденции главы страны в Lany", — говорится в сообщении.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В свою очередь, Земан в воскресенье в интервью сетевому ТВ-каналу издания Blesk сообщил о том, что предполагает, кроме прочего, обсудить со словацким премьером ситуацию с вакциной "Спутник V", первая партия которой уже закуплена, но пока не применяется в Словакии и о возможном использовании которой идут активные дебаты в Чехии.
Сам Земан заявил в воскресном интервью, что, по его мнению, для применения "Спутника V" в республике, по примеру Венгрии, достаточно было бы одобрения нацрегулятора. Кроме того, Земан сообщил о том, что 47% участников анкетирования, проведенного на днях пражским изданием MfDNES, заявили о своей готовности вакцинироваться "Спутником V" вместо того, чтобы долго ждать прививок другими препаратами.
Словакия получила партию "Спутника V" 1 марта. Инициаторами закупки были Игорь Матович, занимавший тогда пост премьер-министра, и глава минздрава Марек Крайчи. Это спровоцировало скандал в правящей коалиции, некоторые члены которой возражали против закупки российской вакцины без одобрения европейского регулятора. В результате Крайчи, а за ним и Матович ушли в отставку. Новый кабмин во главе с Хегером был утвержден 1 апреля, Матович в нем занял пост вице-премьера и главы минфина.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на прошлой неделе попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" из 200 тысяч доз в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то что такие лаборатории были доступны".
В пятницу Матович после переговоров в Будапеште с премьером Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сийярто заявил, что договорился о том, что экспертиза вакцин "Спутник V", поступивших в Словакию, может быть проведена в Венгрии, в сертифицированной лаборатории OMCL (Official Medicinal Control Laboratory).