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Аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию на удаленке в апреле
Аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию на удаленке в апреле
Вакансия разработчика мобильных приложений стала самой высокооплачиваемой на удаленке в апреле, показал апрельский рейтинг сервиса "Работа.ру", который есть в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T08:13
2021-04-12T08:13
россия
работа
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вакансия разработчика мобильных приложений стала самой высокооплачиваемой на удаленке в апреле, показал апрельский рейтинг сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.Согласно нему, специалист с трехлетним опытом работы может зарабатывать до 350 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит как дорабатывать уже существующие продукты, так и участвовать в разработке новых. Соискателю готовы предложить технику, программное обеспечение, оплатить книги и курсы. Также можно будет выбрать между удаленной работой и работой в офисе на Кипре.Зарплату в 250 тысяч рублей предлагают team lead в сфере автобизнеса. Будущему специалисту предстоит взять на себя повышение бизнес-метрик, улучшение пользовательского опыта и запуск новых высоконагруженных сервисов. До 200 тысяч рублей готовы платить senior frontend разработчику.Зарплата от 180 тысяч рублей доступна React Native разработчику. Преимуществом для специалиста будет портфолио с примерами кодов и ссылками на реализованные проекты. Доход до 150 000 рублей доступен технологу рекламного производства с опытом работы от 1 года. От соискателя требуется знание рекламных материалов, технологий производства, печати широкоформатных изделий, а также навык работы в векторных программах Corel и Illustrator для проверки макетов.Зарплата до 130 тысяч рублей доступна бизнес-аналитику без опыта работы. Работодатель может рассмотреть вариант обучения сотрудника за счет компании. От кандидата ждут высокий уровень самодисциплины и огромная любовь к систематизации. Сметчику с опыт работы более 5 лет готовы предложить зарплату до 120 тысяч рублей.От 100 000 рублей в месяц может получать опытный инженер-конструктор металлоконструкций. Однако эта вакансия предполагает удаленную работу с выездами на объект.
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/zarplata-1727237060.html
https://ria.ru/20210406/vakansii-1604382335.html
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россия, работа, общество

Аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию на удаленке в апреле

08:13 12.04.2021
 
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
CC0 / StockSnap /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вакансия разработчика мобильных приложений стала самой высокооплачиваемой на удаленке в апреле, показал апрельский рейтинг сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно нему, специалист с трехлетним опытом работы может зарабатывать до 350 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит как дорабатывать уже существующие продукты, так и участвовать в разработке новых. Соискателю готовы предложить технику, программное обеспечение, оплатить книги и курсы. Также можно будет выбрать между удаленной работой и работой в офисе на Кипре.
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7 апреля, 17:09Сказано в эфире
В HeadHunter назвали способ получить высокую зарплату в начале карьеры
Зарплату в 250 тысяч рублей предлагают team lead в сфере автобизнеса. Будущему специалисту предстоит взять на себя повышение бизнес-метрик, улучшение пользовательского опыта и запуск новых высоконагруженных сервисов. До 200 тысяч рублей готовы платить senior frontend разработчику.
Зарплата от 180 тысяч рублей доступна React Native разработчику. Преимуществом для специалиста будет портфолио с примерами кодов и ссылками на реализованные проекты. Доход до 150 000 рублей доступен технологу рекламного производства с опытом работы от 1 года. От соискателя требуется знание рекламных материалов, технологий производства, печати широкоформатных изделий, а также навык работы в векторных программах Corel и Illustrator для проверки макетов.
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6 апреля, 07:17
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Зарплата до 130 тысяч рублей доступна бизнес-аналитику без опыта работы. Работодатель может рассмотреть вариант обучения сотрудника за счет компании. От кандидата ждут высокий уровень самодисциплины и огромная любовь к систематизации. Сметчику с опыт работы более 5 лет готовы предложить зарплату до 120 тысяч рублей.
От 100 000 рублей в месяц может получать опытный инженер-конструктор металлоконструкций. Однако эта вакансия предполагает удаленную работу с выездами на объект.
 
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