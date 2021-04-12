https://ria.ru/20210412/vakansiya-1727831071.html
Аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию на удаленке в апреле
Аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию на удаленке в апреле
Вакансия разработчика мобильных приложений стала самой высокооплачиваемой на удаленке в апреле, показал апрельский рейтинг сервиса "Работа.ру", который есть в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T08:13
2021-04-12T08:13
2021-04-12T08:13
россия
работа
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вакансия разработчика мобильных приложений стала самой высокооплачиваемой на удаленке в апреле, показал апрельский рейтинг сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.Согласно нему, специалист с трехлетним опытом работы может зарабатывать до 350 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит как дорабатывать уже существующие продукты, так и участвовать в разработке новых. Соискателю готовы предложить технику, программное обеспечение, оплатить книги и курсы. Также можно будет выбрать между удаленной работой и работой в офисе на Кипре.Зарплату в 250 тысяч рублей предлагают team lead в сфере автобизнеса. Будущему специалисту предстоит взять на себя повышение бизнес-метрик, улучшение пользовательского опыта и запуск новых высоконагруженных сервисов. До 200 тысяч рублей готовы платить senior frontend разработчику.Зарплата от 180 тысяч рублей доступна React Native разработчику. Преимуществом для специалиста будет портфолио с примерами кодов и ссылками на реализованные проекты. Доход до 150 000 рублей доступен технологу рекламного производства с опытом работы от 1 года. От соискателя требуется знание рекламных материалов, технологий производства, печати широкоформатных изделий, а также навык работы в векторных программах Corel и Illustrator для проверки макетов.Зарплата до 130 тысяч рублей доступна бизнес-аналитику без опыта работы. Работодатель может рассмотреть вариант обучения сотрудника за счет компании. От кандидата ждут высокий уровень самодисциплины и огромная любовь к систематизации. Сметчику с опыт работы более 5 лет готовы предложить зарплату до 120 тысяч рублей.От 100 000 рублей в месяц может получать опытный инженер-конструктор металлоконструкций. Однако эта вакансия предполагает удаленную работу с выездами на объект.
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/zarplata-1727237060.html
https://ria.ru/20210406/vakansii-1604382335.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, работа, общество
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вакансия разработчика мобильных приложений стала самой высокооплачиваемой на удаленке в апреле, показал апрельский рейтинг сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно нему, специалист с трехлетним опытом работы может зарабатывать до 350 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит как дорабатывать уже существующие продукты, так и участвовать в разработке новых. Соискателю готовы предложить технику, программное обеспечение, оплатить книги и курсы. Также можно будет выбрать между удаленной работой и работой в офисе на Кипре
.
Зарплату в 250 тысяч рублей предлагают team lead в сфере автобизнеса. Будущему специалисту предстоит взять на себя повышение бизнес-метрик, улучшение пользовательского опыта и запуск новых высоконагруженных сервисов. До 200 тысяч рублей готовы платить senior frontend разработчику.
Зарплата от 180 тысяч рублей доступна React Native разработчику. Преимуществом для специалиста будет портфолио с примерами кодов и ссылками на реализованные проекты. Доход до 150 000 рублей доступен технологу рекламного производства с опытом работы от 1 года. От соискателя требуется знание рекламных материалов, технологий производства, печати широкоформатных изделий, а также навык работы в векторных программах Corel и Illustrator для проверки макетов.
Зарплата до 130 тысяч рублей доступна бизнес-аналитику без опыта работы. Работодатель может рассмотреть вариант обучения сотрудника за счет компании. От кандидата ждут высокий уровень самодисциплины и огромная любовь к систематизации. Сметчику с опыт работы более 5 лет готовы предложить зарплату до 120 тысяч рублей.
От 100 000 рублей в месяц может получать опытный инженер-конструктор металлоконструкций. Однако эта вакансия предполагает удаленную работу с выездами на объект.