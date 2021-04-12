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"Окончательно сгинет". Китайцы призвали наказать Украину
"Окончательно сгинет". Китайцы призвали наказать Украину
Читатели сайта "Гуаньча" призвали наказать Украину за национализацию предприятия "Мотор Сич" в ущерб китайским инвесторам. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:40
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мотор сич
китай
украина
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели сайта "Гуаньча" призвали наказать Украину за национализацию предприятия "Мотор Сич" в ущерб китайским инвесторам.Ранее правительство Украины приняло решение аннулировать соглашение о покупке "Мотор Сич" китайской стороной, аргументировав это тем, что деятельность предприятия связана со стратегической безопасностью страны. Член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко назвал мечтой надежды Киева на то, что США возместят убытки от национализации "Мотор Сич". Он отметил, что конфискацией имущества инвесторов Украина заплатила слишком высокую цену, чтобы угодить Соединенным Штатам. Китайцы остро отреагировали на решение Киева арестовать имущество инвесторов из КНР."Не будем говорить о принятии закона о национализации. Деньги в любом случае нужно возместить. Начать национализацию, не возместив убытки, — разве это не то же самое, что просто отобрать?" — рассуждает Гун Цзы."Восточная Украина окончательно сгинет", — считает Летчик-ас Цзянь Бочэн."Требуют у американцев денег? Осмеливаются ли в наши дни собаки кусать своих хозяев?" — иронизирует SAKURA12."Ха-ха, у Украины хватает смелости?" — пошутил пользователь с ником Что есть горечь, что есть сладость."Если бы у нее хватало смелости, она бы не подчинилась Соединенным Штатам и не отменила "юридическое соглашение китайской компании о приобретении "Мотор Сич". Я действительно не понимаю, почему в мире так много стран, в которых словно группа школьников управляет государством", — ответил ему Первозданный хаос начал подниматься."Маленькая национализация для маленькой страны — ее уже не остановить, поскольку они абсолютно беспомощны. Настоящие лидеры давно стерты с лица земли американским ЦРУ. Откуда на Украине взяться хорошему лидеру, как ему проникнуть в страну?" — задается вопросом пользователь Вознесусь в седьмом месяце.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210329/motor-sitch-1603238315.html
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мотор сич, китай, украина

"Окончательно сгинет". Китайцы призвали наказать Украину

16:40 12.04.2021 (обновлено: 17:41 12.04.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели сайта "Гуаньча" призвали наказать Украину за национализацию предприятия "Мотор Сич" в ущерб китайским инвесторам.
Ранее правительство Украины приняло решение аннулировать соглашение о покупке "Мотор Сич" китайской стороной, аргументировав это тем, что деятельность предприятия связана со стратегической безопасностью страны.
Член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко назвал мечтой надежды Киева на то, что США возместят убытки от национализации "Мотор Сич". Он отметил, что конфискацией имущества инвесторов Украина заплатила слишком высокую цену, чтобы угодить Соединенным Штатам.
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"Не будем говорить о принятии закона о национализации. Деньги в любом случае нужно возместить. Начать национализацию, не возместив убытки, — разве это не то же самое, что просто отобрать?" — рассуждает Гун Цзы.
"Очевидно, что они как раз хотят отобрать. Если не заставить их выплатить компенсацию, то какое положение у Китая будет в будущем в международном сообществе? Но не надо торопиться, можно постепенно выискивать слабые места Украины и бить по ним", — написал ему в ответ Цинфэн.
"Восточная Украина окончательно сгинет", — считает Летчик-ас Цзянь Бочэн.
"Требуют у американцев денег? Осмеливаются ли в наши дни собаки кусать своих хозяев?" — иронизирует SAKURA12.
"Ха-ха, у Украины хватает смелости?" — пошутил пользователь с ником Что есть горечь, что есть сладость.
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"Маленькая национализация для маленькой страны — ее уже не остановить, поскольку они абсолютно беспомощны. Настоящие лидеры давно стерты с лица земли американским ЦРУ. Откуда на Украине взяться хорошему лидеру, как ему проникнуть в страну?" — задается вопросом пользователь Вознесусь в седьмом месяце.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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