https://ria.ru/20210412/ukhan-1727862429.html

Ухань по объему экономики вернулся в первую десятку городов Китая

Ухань по объему экономики вернулся в первую десятку городов Китая

В Ухане 8 апреля 2020 года завершилась 76-дневная изоляция, в городе началось восстановление социально-экономического развития. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:19

2021-04-12T11:19

2021-04-12T11:19

россия-китай: главное

китай

ухань

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МОСКВА, 12 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В Ухане 8 апреля 2020 года завершилась 76-дневная изоляция, в городе началось восстановление социально-экономического развития. В 2020 году Ухань преодолел последствия эпидемии COVID-19, а по совокупному объёму экономики город вернулся в первую десятку китайских городов, добавленная стоимость в цифровой экономике составила около 40% от общего объема городского регионального валового продукта.Ухань быстро восстановился за год. Это в очередной раз свидетельствует о правильности решения о закрытии города, что имело важное значение для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.В течение года в Китае не только шла эффективная координация противоэпидемические мер и возобновление работы и производства, но и поддержка глобальных противоэпидемических действий и восстановления мировой экономики. Китай предоставил разным странам мира более 220 миллиардов масок, оказал противоэпидемическую помощь более 150 странам и 10 международным организациям, а также предоставил вакцины более 80 странам и 3 международным организациям.Сегодня стабильное восстановление китайской экономики в большой мере стимулирует по-прежнему ослабленную глобальную экономику. В 2020 году Китай, который обладает экономическим объемом, превышающим 100 триллионов юаней, стал единственным глобальным экономическим субъектом с положительным ростом ВВП. Кроме того, показатели экспорта и импорта Китая выросли на 1,9% по сравнению с 2019 годом. А показатель фактически использованных иностранных инвестиций вырос на 6,2% по сравнению с показателем 2019 года, что стало весомым вкладом в стабилизацию мировой цепочки производственного снабжения.В недавно опубликованном ВМФ "Докладе о перспективах мировой экономики" содержится прогноз роста глобальной экономики 2021 года на уровне 6%, а китайской экономики – 8,4%. Эти прогнозы оказались выше, чем ранее. Очевидно, что международное сообщество положительно оценивает политику и мероприятия китайских властей.Вся страна и, в частности, Ухань, в 2020 году приложили огромные противоэпидемические усилия, итоги которых признали во всем мире. А намерения некоторых западных политиков преподнести факты в искаженном виде уже не находят поддержки. Будучи ответственной державой, Китай готов внести более весомый вклад в глобальную противоэпидемическую работу, а также способствовать скорейшему восстановлению мировой экономики.

https://ria.ru/20210409/indeks-1727546634.html

https://ria.ru/20210408/prezentatsiya-1727373966.html

китай

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, ухань