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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
https://ria.ru/20210412/ucheniya-1727901559.html
Учения по тушению природных пожаров прошли в Липецкой области
Учения по тушению природных пожаров прошли в Липецкой области
Впервые в Липецкой области прошли крупномасштабные учения, в которых отрабатывались действия по тушению природных пожаров, защите населённых пунктов от огня и... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:33
2021-04-12T14:33
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
липецкий район
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ЛИПЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Впервые в Липецкой области прошли крупномасштабные учения, в которых отрабатывались действия по тушению природных пожаров, защите населённых пунктов от огня и спасению пострадавших, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, учения проходили в Липецком районе. По легенде, рядом с одним из сел был обнаружен лесной пожар. Он распространился в направлении населённого пункта. Беспилотниками была проведена авиаразведка. На защиту села были брошены все возможные силы и средства. Для усиления группировки в зону возгорания с воздуха высадились пожарные-десантники. Условно пострадавших из опасной зоны эвакуировали вертолётом. Ещё одним важным пунктом в учении стала отработка действий по поиску детей, потерявшихся в лесу. Были задействованы спасатели и кинологи.Он отметил, что после завершения практической части учений состоялось выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области. Основанная тема – подготовка к пожароопасному периоду.
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игорь артамонов, липецкая область, липецкий район

Учения по тушению природных пожаров прошли в Липецкой области

14:33 12.04.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиИгорь Артамонов принимает участие в масштабных командно-штабных учениях в Липецкой области
Игорь Артамонов принимает участие в масштабных командно-штабных учениях в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Впервые в Липецкой области прошли крупномасштабные учения, в которых отрабатывались действия по тушению природных пожаров, защите населённых пунктов от огня и спасению пострадавших, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, учения проходили в Липецком районе. По легенде, рядом с одним из сел был обнаружен лесной пожар. Он распространился в направлении населённого пункта. Беспилотниками была проведена авиаразведка. На защиту села были брошены все возможные силы и средства. Для усиления группировки в зону возгорания с воздуха высадились пожарные-десантники. Условно пострадавших из опасной зоны эвакуировали вертолётом. Ещё одним важным пунктом в учении стала отработка действий по поиску детей, потерявшихся в лесу. Были задействованы спасатели и кинологи.
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиУчения по тушению природных пожаров в Липецкой области
Учения по тушению природных пожаров в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Учения по тушению природных пожаров в Липецкой области
"Сегодняшние учения показали, что уровень взаимодействия между спецслужбами и органами власти значительно вырос. Учения прошли на высшем уровне, действия участников были слаженными и чёткими. Это подтверждение того, что к пожароопасному сезону регион хорошо готов", – сказал Артамонов.
Он отметил, что после завершения практической части учений состоялось выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области. Основанная тема – подготовка к пожароопасному периоду.
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиУчения по тушению природных пожаров в Липецкой области
Учения по тушению природных пожаров в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Учения по тушению природных пожаров в Липецкой области
"За последние несколько лет в Липецкой области проведена серьёзная работа по обеспечению противопожарной защиты. Созданы новые подразделения пожарной охраны, закуплена техника, сформированы добровольные пожарные дружины. Но эта работа не должна останавливаться ни на минуту. Безопасность населения превыше всего. И регион всегда должен быть готов к любому развитию событий", – подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецкий район
 
 
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