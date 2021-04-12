https://ria.ru/20210412/ucheniya-1727901559.html

Учения по тушению природных пожаров прошли в Липецкой области

Учения по тушению природных пожаров прошли в Липецкой области

Впервые в Липецкой области прошли крупномасштабные учения, в которых отрабатывались действия по тушению природных пожаров, защите населённых пунктов от огня и... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T14:33

2021-04-12T14:33

2021-04-12T14:33

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

липецкий район

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ЛИПЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Впервые в Липецкой области прошли крупномасштабные учения, в которых отрабатывались действия по тушению природных пожаров, защите населённых пунктов от огня и спасению пострадавших, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, учения проходили в Липецком районе. По легенде, рядом с одним из сел был обнаружен лесной пожар. Он распространился в направлении населённого пункта. Беспилотниками была проведена авиаразведка. На защиту села были брошены все возможные силы и средства. Для усиления группировки в зону возгорания с воздуха высадились пожарные-десантники. Условно пострадавших из опасной зоны эвакуировали вертолётом. Ещё одним важным пунктом в учении стала отработка действий по поиску детей, потерявшихся в лесу. Были задействованы спасатели и кинологи.Он отметил, что после завершения практической части учений состоялось выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области. Основанная тема – подготовка к пожароопасному периоду.

https://ria.ru/20210408/otdykh-1727393956.html

липецкая область

липецкий район

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игорь артамонов, липецкая область, липецкий район