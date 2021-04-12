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Названы две версии убийства вора в законе Альберта Рыжего
Названы две версии убийства вора в законе Альберта Рыжего
Следователи рассматривают две версии убийства вора в законе Альберта Рыжего в фитнес-клубе. Об этом сообщает "МК". РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:55
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москва
дед хасан (аслан усоян)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Следователи рассматривают две версии убийства вора в законе Альберта Рыжего в фитнес-клубе. Об этом сообщает "МК".По информации издания, криминальному авторитету могли отомстить представители воровского мира за сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов.Два вора в законе враждовали друг с другом за право считаться ближайшими соратниками криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана). Эта вражда не утихла после смерти Салифова, утверждается в публикации.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в премиальном фитнес-клубе в Москве застрелили известного вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдарова). Собеседник агентства уточнил, что пока рано говорить о причинах убийства мужчины. Он добавил, что полиция еще не задержала преступника.
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москва, дед хасан (аслан усоян)

Названы две версии убийства вора в законе Альберта Рыжего

18:55 12.04.2021 (обновлено: 21:54 12.04.2021)
 
© Fotolia / scherbinatorСтрельба из пистолета
Стрельба из пистолета - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Fotolia / scherbinator
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Следователи рассматривают две версии убийства вора в законе Альберта Рыжего в фитнес-клубе. Об этом сообщает "МК".
По информации издания, криминальному авторитету могли отомстить представители воровского мира за сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов.
"Впрочем, возможно, что Алика Рыжего считали негласным заказчиком убийства другого авторитета Надира Салифова или Лоты Гули. Его застрелили в августе прошлого года в Стамбуле", — говорится в статье.
Два вора в законе враждовали друг с другом за право считаться ближайшими соратниками криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана). Эта вражда не утихла после смерти Салифова, утверждается в публикации.
Вячеслав Иваньков у здания Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 02:23
Назван мотив убийства вора в законе Япончика
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в премиальном фитнес-клубе в Москве застрелили известного вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдарова). Собеседник агентства уточнил, что пока рано говорить о причинах убийства мужчины. Он добавил, что полиция еще не задержала преступника.
 
МоскваДед Хасан (Аслан Усоян)
 
 
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