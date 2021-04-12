https://ria.ru/20210412/ubiystvo-1727961943.html

Названы две версии убийства вора в законе Альберта Рыжего

Названы две версии убийства вора в законе Альберта Рыжего

Следователи рассматривают две версии убийства вора в законе Альберта Рыжего в фитнес-клубе. Об этом сообщает "МК". РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:55

2021-04-12T18:55

2021-04-12T21:54

москва

дед хасан (аслан усоян)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Следователи рассматривают две версии убийства вора в законе Альберта Рыжего в фитнес-клубе. Об этом сообщает "МК".По информации издания, криминальному авторитету могли отомстить представители воровского мира за сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов.Два вора в законе враждовали друг с другом за право считаться ближайшими соратниками криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана). Эта вражда не утихла после смерти Салифова, утверждается в публикации.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в премиальном фитнес-клубе в Москве застрелили известного вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдарова). Собеседник агентства уточнил, что пока рано говорить о причинах убийства мужчины. Он добавил, что полиция еще не задержала преступника.

https://ria.ru/20201209/yaponchik-1588321214.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, дед хасан (аслан усоян)