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Тюменский обсерватор возвращается к прежнему режиму работы
Тюменский обсерватор возвращается к прежнему режиму работы
Обсервационный госпиталь "Градостроитель" под Тюменью, который первым в России принял граждан РФ и стран СНГ, эвакуированных из очага эпидемии в китайском... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:00
2021-04-12T11:00
2021-04-12T11:00
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости. Обсервационный госпиталь "Градостроитель" под Тюменью, который первым в России принял граждан РФ и стран СНГ, эвакуированных из очага эпидемии в китайском Ухане, перепрофилируют в санаторий, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.Учреждение сначала на неделю закроют на обязательную санитарную обработку, чтобы затем вернуться к работе по основному профилю.В оперштабе напомнили, что "Градостроитель" - лечебно-реабилитационный центр, основным направлением деятельности которого является реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Сейчас туда будут также направлять на реабилитацию пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию и нуждающихся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях.Сегодня на территории области продолжают действовать девять учреждений, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, рассчитанные на тысячу коек. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20%.Тогда за 14 дней ни у одного из прилетевших не проявились симптомы COVID-19. После первого опыта в "Градостроителе" под инфекционные отделения перепрофилировались и другие больницы как в Тюмени, так и в муниципалитетах", – отмечается в пресс-релизе оперштба.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тюмень
ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости
. Обсервационный госпиталь "Градостроитель" под Тюменью
, который первым в России принял граждан РФ и стран СНГ, эвакуированных из очага эпидемии в китайском Ухане, перепрофилируют в санаторий, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Учреждение сначала на неделю закроют на обязательную санитарную обработку, чтобы затем вернуться к работе по основному профилю.
В оперштабе напомнили, что "Градостроитель" - лечебно-реабилитационный центр, основным направлением деятельности которого является реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Сейчас туда будут также направлять на реабилитацию пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию и нуждающихся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях.
Сегодня на территории области продолжают действовать девять учреждений, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, рассчитанные на тысячу коек. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20%.
"Градостроитель" стал обсерватором 5 февраля прошлого года. "В условиях строжайшего соблюдения эпидемиологической безопасности первых пациентов доставили до места, не допустив ни одного случайного контакта. Костюмы спецзащиты, респираторы и перчатки в несколько слоев, маски - все это стало привычным для тюменских медиков еще до того, как превратилось в обыденность для всех российских врачей и медсестер.
Тогда за 14 дней ни у одного из прилетевших не проявились симптомы COVID-19. После первого опыта в "Градостроителе" под инфекционные отделения перепрофилировались и другие больницы как в Тюмени, так и в муниципалитетах", – отмечается в пресс-релизе оперштба.