https://ria.ru/20210412/tyumen-1727856855.html

Тюменский обсерватор возвращается к прежнему режиму работы

Тюменский обсерватор возвращается к прежнему режиму работы

Обсервационный госпиталь "Градостроитель" под Тюменью, который первым в России принял граждан РФ и стран СНГ, эвакуированных из очага эпидемии в китайском... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:00

2021-04-12T11:00

2021-04-12T11:00

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости. Обсервационный госпиталь "Градостроитель" под Тюменью, который первым в России принял граждан РФ и стран СНГ, эвакуированных из очага эпидемии в китайском Ухане, перепрофилируют в санаторий, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.Учреждение сначала на неделю закроют на обязательную санитарную обработку, чтобы затем вернуться к работе по основному профилю.В оперштабе напомнили, что "Градостроитель" - лечебно-реабилитационный центр, основным направлением деятельности которого является реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Сейчас туда будут также направлять на реабилитацию пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию и нуждающихся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях.Сегодня на территории области продолжают действовать девять учреждений, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, рассчитанные на тысячу коек. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20%.Тогда за 14 дней ни у одного из прилетевших не проявились симптомы COVID-19. После первого опыта в "Градостроителе" под инфекционные отделения перепрофилировались и другие больницы как в Тюмени, так и в муниципалитетах", – отмечается в пресс-релизе оперштба.

https://ria.ru/20210409/biznes-1727507804.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень