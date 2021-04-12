Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727980987.html
Власти Турции заявили о самом сложном периоде с начала пандемии
Власти Турции заявили о самом сложном периоде с начала пандемии
Глава минздрава Турции Фахретттин Коджа заявил о самом сложном периоде, который переживает страна с начала пандемии коронавируса. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-12T21:30
2021-04-13T00:00
анталья (провинция)
здоровье - общество
стамбул
в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727959248_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_d8a0e1e05d964bb28b6bec8809838e60.jpg
АНКАРА, 12 апр – РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахретттин Коджа заявил о самом сложном периоде, который переживает страна с начала пандемии коронавируса.По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в Турции в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676."Турция переживает самое сложное время пандемии. Негативные факторы – наша усталость от неопределенности, общий моральный упадок от затянувшейся пандемии и появление новых мутаций, которые еще быстрее распространяются. На 85% - это "британский" вариант. Но в Турции обнаружены и другие мутации - у 166 человек обнаружен "бразильский" вариант вируса", - сказал Коджа журналистам.Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Помимо этого, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны будут работать только в режиме доставки и на вынос.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 18 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.
https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727970006.html
анталья (провинция)
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727959248_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_03666b792868b52f49f38adc8abb996d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анталья (провинция), здоровье - общество, стамбул, в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы, турция

Власти Турции заявили о самом сложном периоде с начала пандемии

21:30 12.04.2021 (обновлено: 00:00 13.04.2021)
 
© REUTERS / Cagla GurdoganВакцинация от коронавируса в городской больнице Анкары
Вакцинация от коронавируса в городской больнице Анкары - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© REUTERS / Cagla Gurdogan
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 апр – РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахретттин Коджа заявил о самом сложном периоде, который переживает страна с начала пандемии коронавируса.
По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в Турции в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.
Аэропорт Анталии, Турция - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 19:47Распространение коронавируса
Чаще всего россияне с COVID-19 возвращаются из Турции, заявила Попова
"Турция переживает самое сложное время пандемии. Негативные факторы – наша усталость от неопределенности, общий моральный упадок от затянувшейся пандемии и появление новых мутаций, которые еще быстрее распространяются. На 85% - это "британский" вариант. Но в Турции обнаружены и другие мутации - у 166 человек обнаружен "бразильский" вариант вируса", - сказал Коджа журналистам.
Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Помимо этого, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны будут работать только в режиме доставки и на вынос.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 18 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.
 
Распространение коронавирусаАнталья (провинция)Здоровье - ОбществоСтамбулВ миреКоронавирус COVID-19КоронавирусыТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
Лента новостейМолния