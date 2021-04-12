https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727980987.html

Власти Турции заявили о самом сложном периоде с начала пандемии

Власти Турции заявили о самом сложном периоде с начала пандемии

Глава минздрава Турции Фахретттин Коджа заявил о самом сложном периоде, который переживает страна с начала пандемии коронавируса. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-12T21:30

2021-04-12T21:30

2021-04-13T00:00

анталья (провинция)

здоровье - общество

стамбул

в мире

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

турция

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АНКАРА, 12 апр – РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахретттин Коджа заявил о самом сложном периоде, который переживает страна с начала пандемии коронавируса.По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в Турции в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676."Турция переживает самое сложное время пандемии. Негативные факторы – наша усталость от неопределенности, общий моральный упадок от затянувшейся пандемии и появление новых мутаций, которые еще быстрее распространяются. На 85% - это "британский" вариант. Но в Турции обнаружены и другие мутации - у 166 человек обнаружен "бразильский" вариант вируса", - сказал Коджа журналистам.Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Помимо этого, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны будут работать только в режиме доставки и на вынос.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 18 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.

https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727970006.html

анталья (провинция)

стамбул

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анталья (провинция), здоровье - общество, стамбул, в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы, турция