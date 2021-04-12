https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727956313.html

Источники: Россия планирует на днях ограничить авиасообщение с Турцией

Источники: Россия планирует на днях ограничить авиасообщение с Турцией

Россия планирует закрыть авиасообщение с Турцией, сообщил источник РИА Новости. Скорее всего, полеты в эту страну будут ограничены с 15 апреля по 31 мая, далее... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:05

2021-04-12T19:05

2021-04-12T19:15

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия планирует закрыть авиасообщение с Турцией, сообщил источник РИА Новости. Скорее всего, полеты в эту страну будут ограничены с 15 апреля по 31 мая, далее по ситуации. Подробности ожидаются в ближайшее время. О предстоящем "закрытии" Турции также сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на свой источник.Ранее СМИ писали о возможном ограничении полетов с 12 апреля из-за ситуации с коронавирусом: ежедневно число заразившихся увеличивается более чем на 50 тысяч.Информированный источник РИА Новости подтвердил, что в ближайшее время будет объявлено о том, в какие именно города будут ограничены полеты, а также когда и как будут возвращаться из Турции российские туристы.

https://ria.ru/20210412/egipet-1727901839.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, отдых, россия, туризм, новости - туризм, турция