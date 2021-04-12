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Туризм
https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727956313.html
Источники: Россия планирует на днях ограничить авиасообщение с Турцией
Источники: Россия планирует на днях ограничить авиасообщение с Турцией
Россия планирует закрыть авиасообщение с Турцией, сообщил источник РИА Новости. Скорее всего, полеты в эту страну будут ограничены с 15 апреля по 31 мая, далее... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T19:05
2021-04-12T19:15
коронавирус covid-19
отдых
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туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия планирует закрыть авиасообщение с Турцией, сообщил источник РИА Новости. Скорее всего, полеты в эту страну будут ограничены с 15 апреля по 31 мая, далее по ситуации. Подробности ожидаются в ближайшее время. О предстоящем "закрытии" Турции также сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на свой источник.Ранее СМИ писали о возможном ограничении полетов с 12 апреля из-за ситуации с коронавирусом: ежедневно число заразившихся увеличивается более чем на 50 тысяч.Информированный источник РИА Новости подтвердил, что в ближайшее время будет объявлено о том, в какие именно города будут ограничены полеты, а также когда и как будут возвращаться из Турции российские туристы.
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коронавирус covid-19, отдых, россия, туризм, новости - туризм, турция

Источники: Россия планирует на днях ограничить авиасообщение с Турцией

19:05 12.04.2021 (обновлено: 19:15 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска
Пассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия планирует закрыть авиасообщение с Турцией, сообщил источник РИА Новости. Скорее всего, полеты в эту страну будут ограничены с 15 апреля по 31 мая, далее по ситуации. Подробности ожидаются в ближайшее время.
О предстоящем "закрытии" Турции также сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на свой источник.
Ранее СМИ писали о возможном ограничении полетов с 12 апреля из-за ситуации с коронавирусом: ежедневно число заразившихся увеличивается более чем на 50 тысяч.
Информированный источник РИА Новости подтвердил, что в ближайшее время будет объявлено о том, в какие именно города будут ограничены полеты, а также когда и как будут возвращаться из Турции российские туристы.
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