https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727950150.html

Москва предостерегает Анкару. Почему Турцию закрывают для туристов

Москва предостерегает Анкару. Почему Турцию закрывают для туристов

На фоне обострения в Донбассе Анкара активно развивает военное сотрудничество с Киевом. Москва советует "хорошо анализировать заявления украинских властей" и не РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:27

2021-04-12T19:27

2021-04-12T19:48

россия

владимир зеленский

владимир путин

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стамбул

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Ксения Мельникова. На фоне обострения в Донбассе Анкара активно развивает военное сотрудничество с Киевом. Москва советует "хорошо анализировать заявления украинских властей" и не поддерживать милитаристские настроения Украины. Одновременно Россия ограничивает въезд туристов в Турцию.С каждым днем все только хуже"Число случаев заражения COVID-19 увеличилось до 50 678 — на 2548 больше, чем вчера. От последствий коронавируса умерли 237 человек. А общее количество жертв — 33 939", — приводит данные от 11 апреля Министерство здравоохранения Турецкой Республики. Эпидемиологическая ситуация ухудшается. Рекорд зафиксировали в пятницу — больше 55,9 тысячи. Тревожную тенденцию отметили и в Москве. "В Турции заболеваемость выросла в три с половиной раза, почти в четыре, за небольшой промежуток времени — буквально за несколько недель", — отреагировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее особенно беспокоит, что россияне привозят оттуда штаммы мутировавшего вируса — британский и южноафриканский.Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился принять дополнительные меры. "Тем более что приближается сезон майских праздников и многие люди планируют уехать в отпуск, особенно в другие страны", — добавил он. О каких именно странах речь, глава кабинета министров не пояснил, хотя явно имел в виду Турцию.На протяжении многих лет курорты этой республики — едва ли не самые популярные у россиян. В 2019-м, за год до пандемии, их посетило свыше 6,9 миллиона наших туристов. В 2020-м российские власти в конце марта приостановили полеты за рубеж. Рейсы возобновили в начале августа. В этом году на майские праздники россияне забронировали уже 70 процентов номеров в турецких отелях. Хотя последние новости заставляют все чаще отказываться от планов. Совместные мерыЛидеры России и Турции общались 9 апреля. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили поставки и возможное совместное производство российской вакцины "Спутник V". Эрдоган пообещал обеспечить безопасность туристов. "Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию", — сообщила пресс-служба президента России.Однако вскоре после беседы СМИ сообщили, что из-за стремительно ухудшающейся ситуации с ковидом российские власти на месяц ограничат авиасообщение с Турцией. В пятницу вопрос обсуждали на заседании Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. И, действительно, вечером 12 апреля стало известно, что Россия сокращает и регулярные, и чартерные рейсы в эту республику. На фоне таких новостей в Москву вместе с главой МИД Мевлютом Чавушоглу собирается и министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Правда, дату визита пока не определили. В то же время глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа планирует телеконференцию с российским коллегой.В разгар РамаданаРезкий всплеск коронавируса — во многом результат действий турецких властей. В конце февраля, увидев, что число зараженных снижается, правительство ослабило антиковидные меры. Как рассказал РИА Новости политолог из Анкары Серкан Демирташ, против этого активно выступали врачи, но их никто не послушал. "Первого марта в стране было около десяти тысяч инфицированных в сутки, теперь — больше в пять раз. Из-за множества мутаций вирус стал гораздо агрессивнее. И нужно больше времени, чтобы взять его под контроль. Это проблема, которую власти должны решить сейчас", — уверен он.При этом, как отмечает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Владимир Аватков, хотя ситуация в Турции с коронавирусом и непростая, такие показатели объясняются и тем, что в стране делают все больше ПЦР-тестов. "Власти побуждают местное население активнее тестироваться и вакцинироваться. К тому же создают специальные туристические зоны, свободные от коронавируса", — отметил тюрколог. Во вторник, 13 апреля, Эрдоган проведет заседание кабинета министров, на котором обсудят, что еще необходимо предпринять для борьбы с коронавирусом. В стране начинается Рамадан, власти решили вновь закрыть все кафе и рестораны, а также возобновить комендантский час в выходные и ежедневно с 21 вечера до пяти утра.Турецкие беспилотники над ДонбассомНо это не единственный сложный момент в отношениях двух стран. В последние дни внимание было приковано к визиту Владимира Зеленского в Стамбул. Эрдоган пообещал помочь присоединению к НАТО, а также заверил гостя, что Анкара "выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины". Турецкий лидер поддержал инициативу Киева по созданию "Крымской платформы" — международной площадки, главная цель которой — возвращение полуострова в состав Украины. Правда, как именно этот форум будет работать, пока не ясно — первый саммит запланирован на 24 августа, когда Украина отмечает День независимости.Напряженность вокруг Донбасса пока только усиливается. Эрдоган подчеркнул, что проблемы региона можно решить лишь мирным путем, на основе Минских соглашений. Несмотря на это, в Стамбуле активно обсуждали турецкую помощь в перевооружении украинской армии. Эрдоган уверял, что "сотрудничество в оборонной промышленности ни в коем случае не надо считать инициативой, направленной против третьих стран". Однако вместе с Зеленским в Стамбул прилетел и министр обороны Андрей Таран, который встретился с турецким коллегой Хулуси Акаром.По сообщению пресс-службы Минобороны Украины, обсуждали строительство кораблей класса "корвет", а также поставку беспилотников Bayraktar и боеприпасов к ним. Именно эти дроны активно использовали азербайджанцы во время войны в Нагорном Карабахе прошлой осенью. Помимо этого, Турция применяла их в Сирии в операции "Весенний щит" в феврале 2020-го, а до этого в Ливии, где Bayraktar TB2 действовали против армии Хафтара.После переговоров замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин написал в соцсети, что беспилотник Bayraktar TB2 совершил первый вылет в зоне Операции объединенных сил в Донбассе "пока с целью наблюдения" и обнаружил там российскую технику. "В ходе турецкой операции "Весенний щит" Bayraktar зарекомендовали себя с лучшей стороны, особенно против российской военной техники", — указал он в Facebook.В Москве это не оставили без внимания и посоветовали Анкаре "не поощрять воинственность Украины". "Киевский режим может сорваться на безрассудные действия в погоне за рейтингом, что, в свою очередь, может плохо кончиться", — предупредил Сергей Лавров. Турция активно сотрудничает с Украиной все последние годы, отмечает Владимир Аватков. "Анкара видит в этой стране черную распродажу — возможность купить технологии по дешевке. При этом хочет продать беспилотники, чтобы апробировать их в боевых действиях", — полагает тюрколог. Яркое подтверждение тому — договоренность о совместном производстве транспортного самолета Ан-178. Турция таким образом надеется получить старые советские технологии для развития военно-промышленного комплекса. И заодно повыгоднее сбывать собственные.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир зеленский, владимир путин, москва, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган