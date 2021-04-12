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Туризм
https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727943397.html
В России отметили снижение бронирований путевок в Турцию
В России отметили снижение бронирований путевок в Турцию
Россияне стали реже бронировать туры в Турцию из-за эпидситуации в республике. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:23
2021-04-12T21:36
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
anex tour
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россияне стали реже бронировать туры в Турцию из-за эпидситуации в республике.Как рассказала РИА Новости директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова, отказов от поездок нет — "есть снижение бронирований". По ее словам, некоторые ждут возможности отправиться в Турцию еще с прошлого года и "они настроены &lt;...&gt; воспользоваться" турами.В туроператоре ANEX Tour добавили, что сейчас "продажи немного замедлились, однако спрос остается прежним", массовых отказов нет."Такое стремительное нагнетание ситуации несколько настораживает туристов", — сказали в компании.На интернет-портале turizm.ru тоже не отмечают аннулирований. Там уточнили, что "в большинстве случаев отказаться без потерь не получится"."Веских и вообще каких-либо явных причин, кроме слухов, нет", — считает директор по развитию компании Александр Иванов.Собеседник РИА Новости рассказал, что сейчас глубина продаж в турецком направлении — до конца октября. Он пояснил, что в турецких отелях контроль и санитарные нормы "на очень высоком уровне", а кроме россиян, там множество туристов."У них на кону сезон, то есть многие миллионы евро!" — добавил Иванов.В туркомпании надеются на скорое открытие других средиземноморских стран и курортов. По его словам, Грецию должны открыть с 15 мая, он также упомянул Кипр и Тунис."В МИД сказали, что скоро запустят чартеры в Египет. Но пока не открыли, остаются те, которые сейчас работают. А среди них конкурировать с Турцией некому", — заметил он.По данным турецкого Министерства здравоохранения, в прошлый четверг суточный прирост случаев коронавируса в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941 заболевшего. В пятницу и субботу также зафиксировали близкие к рекордным показатели — 55 791 и 52 676 заразившихся.
https://ria.ru/20210412/egipet-1727901839.html
https://ria.ru/20210410/kurort-1727678439.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, anex tour, новости - туризм, турция

В России отметили снижение бронирований путевок в Турцию

17:23 12.04.2021 (обновлено: 21:36 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россияне стали реже бронировать туры в Турцию из-за эпидситуации в республике.
Как рассказала РИА Новости директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова, отказов от поездок нет — "есть снижение бронирований". По ее словам, некоторые ждут возможности отправиться в Турцию еще с прошлого года и "они настроены <...> воспользоваться" турами.
В туроператоре ANEX Tour добавили, что сейчас "продажи немного замедлились, однако спрос остается прежним", массовых отказов нет.
"Такое стремительное нагнетание ситуации несколько настораживает туристов", — сказали в компании.
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На интернет-портале turizm.ru тоже не отмечают аннулирований. Там уточнили, что "в большинстве случаев отказаться без потерь не получится".
"Веских и вообще каких-либо явных причин, кроме слухов, нет", — считает директор по развитию компании Александр Иванов.
Собеседник РИА Новости рассказал, что сейчас глубина продаж в турецком направлении — до конца октября. Он пояснил, что в турецких отелях контроль и санитарные нормы "на очень высоком уровне", а кроме россиян, там множество туристов.
"У них на кону сезон, то есть многие миллионы евро!" — добавил Иванов.
В туркомпании надеются на скорое открытие других средиземноморских стран и курортов. По его словам, Грецию должны открыть с 15 мая, он также упомянул Кипр и Тунис.
"В МИД сказали, что скоро запустят чартеры в Египет. Но пока не открыли, остаются те, которые сейчас работают. А среди них конкурировать с Турцией некому", — заметил он.
По данным турецкого Министерства здравоохранения, в прошлый четверг суточный прирост случаев коронавируса в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941 заболевшего. В пятницу и субботу также зафиксировали близкие к рекордным показатели — 55 791 и 52 676 заразившихся.
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