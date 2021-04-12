https://ria.ru/20210412/translyatsiya-1727868199.html
Китайская телесеть CGTN продолжит трансляцию передач в Великобритании
Китайская телесеть CGTN продолжит трансляцию передач в Великобритании
Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN) приветствует справедливый подход британского медиарегулятора Ofcom по признанию вещания китайского телеканала в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:43
2021-04-12T11:43
2021-04-12T11:43
россия-китай: главное
китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)
ofcom
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МОСКВА, 12 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN) приветствует справедливый подход британского медиарегулятора Ofcom по признанию вещания китайского телеканала в компетенции французского регулятора. Это означает, что китайский телеканал сможет вещать во Франции, в Великобритании и других странах Европейской конвенции о трансграничном телевидении.По словам представителя CGTN, китайская телесеть будет вести ретрансляцию своих передач в Великобритании.Будучи одним из мировых СМИ, CGTN предоставляет британским зрителям объективную и сбалансированную информацию, что отвечает интересам британского общества. "Китайский телеканал, как и ранее, будет и впредь уважать и соблюдать законы страны и региона вещания", - отметил китайский представитель.
https://ria.ru/20210412/ukhan-1727862429.html
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китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn), ofcom, великобритания, китай