https://ria.ru/20210412/transformatsiya-1727956895.html

Путин отметил значение космической отрасли для цифровой трансформации

Путин отметил значение космической отрасли для цифровой трансформации

Космическая отрасль имеет особое значение для цифровой трансформации и расширения возможностей для экологического мониторинга, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:30

2021-04-12T18:30

2021-04-12T18:30

наука

россия

космос - риа наука

владимир путин

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ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Космическая отрасль имеет особое значение для цифровой трансформации и расширения возможностей для экологического мониторинга, сообщил президент РФ Владимир Путин."Напомню, что космическая отрасль имеет особое значение для цифровой трансформации всей нашей жизни. Речь идет о повышении качества связи и спутниковой навигации, о расширении возможностей для метеонаблюдения и экологического мониторинга, для дистанционного контроля за строящимися крупными инфраструктурными объектами и безопасностью дорожного движения", - рассказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727954405.html

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2021

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россия, космос - риа наука, владимир путин