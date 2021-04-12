https://ria.ru/20210412/transformatsiya-1727956895.html
Путин отметил значение космической отрасли для цифровой трансформации
Путин отметил значение космической отрасли для цифровой трансформации
Космическая отрасль имеет особое значение для цифровой трансформации и расширения возможностей для экологического мониторинга, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:30
2021-04-12T18:30
2021-04-12T18:30
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космос - риа наука
владимир путин
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ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Космическая отрасль имеет особое значение для цифровой трансформации и расширения возможностей для экологического мониторинга, сообщил президент РФ Владимир Путин."Напомню, что космическая отрасль имеет особое значение для цифровой трансформации всей нашей жизни. Речь идет о повышении качества связи и спутниковой навигации, о расширении возможностей для метеонаблюдения и экологического мониторинга, для дистанционного контроля за строящимися крупными инфраструктурными объектами и безопасностью дорожного движения", - рассказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.
https://ria.ru/20210412/kosmos-1727954405.html
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