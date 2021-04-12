https://ria.ru/20210412/tishman-1727855171.html

Марк Тишман рассказал, как запутывал жюри в маске Белого Орла

Марк Тишман рассказал, как запутывал жюри в маске Белого Орла

Члены жюри и зрители шоу "Маска" на НТВ накануне вечером узнали, кто из звездных участников скрывался в костюме Белого Орла. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:25

2021-04-12T12:25

2021-04-12T12:36

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Члены жюри и зрители шоу "Маска" на НТВ накануне вечером узнали, кто из звездных участников скрывался в костюме Белого Орла. У судей было множество версий: Игорь Верник, Тарзан (Сергей Глушко), Гоша Гуценко, Сергей Бурунов, Николай Трубач, Дмитрий Харатьян и даже Никита Джигурда.Однако все они оказались ошибочными. Оказалось, под маской Белого Орла все это время скрывался певец Марк Тишман."Вызовите скорую!" — с иронией сказала Регина Тодоренко, когда увидела его реакцию.Впрочем, и остальные члены жюри не могли поверить своим глазам, когда Белый Орел снял маску.Марку Тишману удалось запутать судей не только сменой голоса, но и ростом. На протяжении всего проекта он ходил на полусогнутых ногах, чтобы все вокруг думали, что перед ними выступает невысокий артист.Позже артист опубликовал в Instagram пост, в котором написал, что для него участие в шоу "Маска" было уникальным опытом.Финал "Маски" все ближе. Из 14-ти участников в проекте осталось только шесть: Заяц, Крокодил, Лама, Неваляшка, Носорог и Змея, которую многие считают фаворитом шоу.

https://ria.ru/20210410/valeriya--1727547467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

регина тодоренко, нтв (телеканал), филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, звезды