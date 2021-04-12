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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210412/tishman-1727855171.html
Марк Тишман рассказал, как запутывал жюри в маске Белого Орла
Марк Тишман рассказал, как запутывал жюри в маске Белого Орла
Члены жюри и зрители шоу "Маска" на НТВ накануне вечером узнали, кто из звездных участников скрывался в костюме Белого Орла. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:25
2021-04-12T12:36
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Члены жюри и зрители шоу "Маска" на НТВ накануне вечером узнали, кто из звездных участников скрывался в костюме Белого Орла. У судей было множество версий: Игорь Верник, Тарзан (Сергей Глушко), Гоша Гуценко, Сергей Бурунов, Николай Трубач, Дмитрий Харатьян и даже Никита Джигурда.Однако все они оказались ошибочными. Оказалось, под маской Белого Орла все это время скрывался певец Марк Тишман."Вызовите скорую!" — с иронией сказала Регина Тодоренко, когда увидела его реакцию.Впрочем, и остальные члены жюри не могли поверить своим глазам, когда Белый Орел снял маску.Марку Тишману удалось запутать судей не только сменой голоса, но и ростом. На протяжении всего проекта он ходил на полусогнутых ногах, чтобы все вокруг думали, что перед ними выступает невысокий артист.Позже артист опубликовал в Instagram пост, в котором написал, что для него участие в шоу "Маска" было уникальным опытом.Финал "Маски" все ближе. Из 14-ти участников в проекте осталось только шесть: Заяц, Крокодил, Лама, Неваляшка, Носорог и Змея, которую многие считают фаворитом шоу.
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регина тодоренко, нтв (телеканал), филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Марк Тишман рассказал, как запутывал жюри в маске Белого Орла

12:25 12.04.2021 (обновлено: 12:36 12.04.2021)
 
© НТВМарк Тишман в шоу "Маска". Кадр видео
Марк Тишман в шоу Маска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Члены жюри и зрители шоу "Маска" на НТВ накануне вечером узнали, кто из звездных участников скрывался в костюме Белого Орла.
У судей было множество версий: Игорь Верник, Тарзан (Сергей Глушко), Гоша Гуценко, Сергей Бурунов, Николай Трубач, Дмитрий Харатьян и даже Никита Джигурда.
Однако все они оказались ошибочными. Оказалось, под маской Белого Орла все это время скрывался певец Марк Тишман.
"Не может быть!" — воскликнул обескураженный Филипп Киркоров.
"Вызовите скорую!" — с иронией сказала Регина Тодоренко, когда увидела его реакцию.
Впрочем, и остальные члены жюри не могли поверить своим глазам, когда Белый Орел снял маску.
"Замаскировался идеально!" — признала Валерия.
Марку Тишману удалось запутать судей не только сменой голоса, но и ростом. На протяжении всего проекта он ходил на полусогнутых ногах, чтобы все вокруг думали, что перед ними выступает невысокий артист.

"Я засыпал после съемок и просыпался от того, что у меня сводило ноги, потому что я все время ходил на полусогнутых: мой реальный рост 187!" — признался Тишман, когда снял маску.

Позже артист опубликовал в Instagram пост, в котором написал, что для него участие в шоу "Маска" было уникальным опытом.

"Я не просто стал участником самого рейтингового ТВ-шоу, я стал частью какого-то общенационального детектива, расследовал сам и старался остаться неразгаданным. За девять программ я спел басом, тенором, фальцетом, микстом, сипом и хрипом, но ни разу не спел своим голосом", — рассказал певец.

Финал "Маски" все ближе. Из 14-ти участников в проекте осталось только шесть: Заяц, Крокодил, Лама, Неваляшка, Носорог и Змея, которую многие считают фаворитом шоу.
Певица Валерия выступает на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина к Международному женскому дню в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 04:32Шоубиз
Валерия призналась, что из-за шоу "Маска" не спит по ночам
 
ШоубизРегина ТодоренкоНТВ (телеканал)Филипп КиркоровШоу-бизнесЗнаменитостизвезды
 
 
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