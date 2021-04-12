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Жительница Кировской области два года прятала тело зарубленного мужчины
Жительница Кировской области два года прятала тело зарубленного мужчины
Тело мужчины, пропавшего два года назад, обнаружили в подвале дома его сожительницы – выяснилось, что она зарубила его топором в ходе ссоры, сообщает управление РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:43
2021-04-12T14:43
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр — РИА Новости. Тело мужчины, пропавшего два года назад, обнаружили в подвале дома его сожительницы – выяснилось, что она зарубила его топором в ходе ссоры, сообщает управление МВД России по Кировской области.В сентябре 2019 года в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже ее 30-летнего сына, судьба которого была неизвестна к тому времени уже около полугода. В ходе поисковых мероприятий полицейские опрашивали круг общения мужчины: коллег по работе, сожительницу, родных и приятелей. Проводились подворные обходы, проверялись места жительства его знакомых. Никто не мог пояснить, куда тот пропал. По одной из версий, он покинул регион в поисках работы."На днях сотрудниками уголовного розыска была получена информация о возможной причастности к исчезновению мужчины его бывшей сожительницы. Полицейские опросили ее, предоставив новые факты, и она призналась в том, что совершила убийство сожителя", - говорится в сообщении.Женщина рассказала, что в ночь с 7 на 8 апреля 2019 года между ними возник конфликт, который перерос в драку. "Женщина в ходе ссоры нанесла мужчине несколько ударов топором по голове. Тело убитого замотала в полиэтиленовую пленку и спустила в подвал, после чего заколотила его крышку гвоздями. Через некоторое время после того, как он "пропал", она переехала из своей квартиры и стала жить по другому адресу, а ее дом – пустовал. В ходе осмотра квартиры злоумышленница указала, где спрятала труп", - отмечается в сообщении.Следственным управлением СК РФ по Кировской области в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", она заключена под стражу. Ведется расследование.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия

Жительница Кировской области два года прятала тело зарубленного мужчины

14:43 12.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр — РИА Новости. Тело мужчины, пропавшего два года назад, обнаружили в подвале дома его сожительницы – выяснилось, что она зарубила его топором в ходе ссоры, сообщает управление МВД России по Кировской области.
В сентябре 2019 года в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже ее 30-летнего сына, судьба которого была неизвестна к тому времени уже около полугода. В ходе поисковых мероприятий полицейские опрашивали круг общения мужчины: коллег по работе, сожительницу, родных и приятелей. Проводились подворные обходы, проверялись места жительства его знакомых. Никто не мог пояснить, куда тот пропал. По одной из версий, он покинул регион в поисках работы.
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"На днях сотрудниками уголовного розыска была получена информация о возможной причастности к исчезновению мужчины его бывшей сожительницы. Полицейские опросили ее, предоставив новые факты, и она призналась в том, что совершила убийство сожителя", - говорится в сообщении.
Женщина рассказала, что в ночь с 7 на 8 апреля 2019 года между ними возник конфликт, который перерос в драку. "Женщина в ходе ссоры нанесла мужчине несколько ударов топором по голове. Тело убитого замотала в полиэтиленовую пленку и спустила в подвал, после чего заколотила его крышку гвоздями. Через некоторое время после того, как он "пропал", она переехала из своей квартиры и стала жить по другому адресу, а ее дом – пустовал. В ходе осмотра квартиры злоумышленница указала, где спрятала труп", - отмечается в сообщении.
Следственным управлением СК РФ по Кировской области в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", она заключена под стражу. Ведется расследование.
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