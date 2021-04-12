https://ria.ru/20210412/svyaschennik-1727856283.html
Священника, подозреваемого в убийстве собаки, отстранили от службы
Священника, подозреваемого в убийстве собаки, отстранили от службы
Глава Мурманской епархии митрополит Митрофан отстранил от службы настоятеля прихода Успенского храма города Апатиты после того, как на горнолыжном склоне на... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:56
2021-04-12T10:56
2021-04-12T15:49
религия
павел кондратьев
андрей чибис
апатит
кировск
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МУРМАНСК, 12 апр — РИА Новости. Глава Мурманской епархии митрополит Митрофан отстранил от службы настоятеля прихода Успенского храма города Апатиты после того, как на горнолыжном склоне на глазах у детей была застрелена собака, а очевидцы указали на священнослужителя как на убийцу животного, сообщил РИА Новости пресс-секретарь митрополита Павел Кондратьев."Указом митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана от 12 апреля клирик Мурманской епархии протоиерей Константин Кузнецов в связи с совершением общественно опасного деяния, не совместимого со священническим служением, нанесшего значительный урон общественному мнению о Русской православной церкви, освобожден от должности настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы города Апатиты, выведен за штат и запрещен в священнослужении", - сообщил собеседник агентства."Также было принято решение о проведении собственного расследования. В Апатиты был отправлен секретарь епархиального управления протоиерей Андрей Амелин", — рассказал собеседник агентства.Инцидент произошел в конце прошлой недели. По сведениям из соцсетей и местных СМИ, во время тренировки младших групп детских горнолыжных школ на склоне в Кировске была застрелена собака Фрося — любимица детей и многих посетителей горнолыжного комплекса.Как сообщили местные СМИ, в убийстве животного очевидцы заподозрили священника из Апатитов. Видеозаписи с камер видеонаблюдения подтвердили, что мужчина приехал на автомобиле в то же время, что и случилась трагедия, а свидетели рассказали, что у настоятеля прихода было оружие. При этом выстрел был произведен с дальнего расстояния, со стороны автомобильной парковки. По словам очевидцев, собака почему-то невзлюбила настоятеля прихода и его детей, лаяла на них.Как журналистам сообщили в полиции, по факту убийства животного начата проверка."После объявления итогов полицейской проверки правящий архиерей примет окончательное решение (о дальнейшей судьбе настоятеля прихода. — Прим. ред.)", — добавил Кондратьев.В понедельник о резонансной истории во время оперативного совещания упомянул губернатор региона Андрей Чибис и попросил своего заместителя взять эту ситуацию на контроль.
https://ria.ru/20200521/1571766722.html
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религия, павел кондратьев, андрей чибис, апатит, кировск
МУРМАНСК, 12 апр — РИА Новости.
Глава Мурманской епархии митрополит Митрофан отстранил от службы настоятеля прихода Успенского храма города Апатиты
после того, как на горнолыжном склоне на глазах у детей была застрелена собака, а очевидцы указали на священнослужителя как на убийцу животного, сообщил РИА Новости пресс-секретарь митрополита Павел Кондратьев
.
"Указом митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана от 12 апреля клирик Мурманской епархии протоиерей Константин Кузнецов в связи с совершением общественно опасного деяния, не совместимого со священническим служением, нанесшего значительный урон общественному мнению о Русской православной церкви, освобожден от должности настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы города Апатиты, выведен за штат и запрещен в священнослужении", - сообщил собеседник агентства.
"Также было принято решение о проведении собственного расследования. В Апатиты был отправлен секретарь епархиального управления протоиерей Андрей Амелин", — рассказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в конце прошлой недели. По сведениям из соцсетей и местных СМИ, во время тренировки младших групп детских горнолыжных школ на склоне в Кировске
была застрелена собака Фрося — любимица детей и многих посетителей горнолыжного комплекса.
Как сообщили местные СМИ, в убийстве животного очевидцы заподозрили священника из Апатитов. Видеозаписи с камер видеонаблюдения подтвердили, что мужчина приехал на автомобиле в то же время, что и случилась трагедия, а свидетели рассказали, что у настоятеля прихода было оружие. При этом выстрел был произведен с дальнего расстояния, со стороны автомобильной парковки. По словам очевидцев, собака почему-то невзлюбила настоятеля прихода и его детей, лаяла на них.
Как журналистам сообщили в полиции, по факту убийства животного начата проверка.
"После объявления итогов полицейской проверки правящий архиерей примет окончательное решение (о дальнейшей судьбе настоятеля прихода. — Прим. ред.)", — добавил Кондратьев.
В понедельник о резонансной истории во время оперативного совещания упомянул губернатор региона Андрей Чибис
и попросил своего заместителя взять эту ситуацию на контроль.