https://ria.ru/20210412/svyaschennik-1727856283.html

Священника, подозреваемого в убийстве собаки, отстранили от службы

Священника, подозреваемого в убийстве собаки, отстранили от службы

Глава Мурманской епархии митрополит Митрофан отстранил от службы настоятеля прихода Успенского храма города Апатиты после того, как на горнолыжном склоне на... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:56

2021-04-12T10:56

2021-04-12T15:49

религия

павел кондратьев

андрей чибис

апатит

кировск

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МУРМАНСК, 12 апр — РИА Новости. Глава Мурманской епархии митрополит Митрофан отстранил от службы настоятеля прихода Успенского храма города Апатиты после того, как на горнолыжном склоне на глазах у детей была застрелена собака, а очевидцы указали на священнослужителя как на убийцу животного, сообщил РИА Новости пресс-секретарь митрополита Павел Кондратьев."Указом митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана от 12 апреля клирик Мурманской епархии протоиерей Константин Кузнецов в связи с совершением общественно опасного деяния, не совместимого со священническим служением, нанесшего значительный урон общественному мнению о Русской православной церкви, освобожден от должности настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы города Апатиты, выведен за штат и запрещен в священнослужении", - сообщил собеседник агентства."Также было принято решение о проведении собственного расследования. В Апатиты был отправлен секретарь епархиального управления протоиерей Андрей Амелин", — рассказал собеседник агентства.Инцидент произошел в конце прошлой недели. По сведениям из соцсетей и местных СМИ, во время тренировки младших групп детских горнолыжных школ на склоне в Кировске была застрелена собака Фрося — любимица детей и многих посетителей горнолыжного комплекса.Как сообщили местные СМИ, в убийстве животного очевидцы заподозрили священника из Апатитов. Видеозаписи с камер видеонаблюдения подтвердили, что мужчина приехал на автомобиле в то же время, что и случилась трагедия, а свидетели рассказали, что у настоятеля прихода было оружие. При этом выстрел был произведен с дальнего расстояния, со стороны автомобильной парковки. По словам очевидцев, собака почему-то невзлюбила настоятеля прихода и его детей, лаяла на них.Как журналистам сообщили в полиции, по факту убийства животного начата проверка."После объявления итогов полицейской проверки правящий архиерей примет окончательное решение (о дальнейшей судьбе настоятеля прихода. — Прим. ред.)", — добавил Кондратьев.В понедельник о резонансной истории во время оперативного совещания упомянул губернатор региона Андрей Чибис и попросил своего заместителя взять эту ситуацию на контроль.

https://ria.ru/20200521/1571766722.html

https://ria.ru/20210329/politsiya-1603304251.html

кировск

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религия, павел кондратьев, андрей чибис, апатит, кировск