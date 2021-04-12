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Гражданская война в США (1861-1865)

Гражданская война в США (1861-1865)

Гражданская война в США (1861-1865) явилась следствием острого конфликта между северными и южными штатами по вопросу о рабстве чернокожих. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T00:58

2021-04-12T00:58

2021-04-12T00:58

гражданская война в сша (1861-1865)

эдвард ли

авраам линкольн

сша

справки

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Гражданская война в США (1861-1865) явилась следствием острого конфликта между северными и южными штатами по вопросу о рабстве чернокожих.В ходе Войны за независимость в Северной Америке (1775-1783) рабство было отменено в северных штатах США. Деятели войны за независимость полагали, что оно постепенно отомрет на всей территории страны по причине его нараставшей нерентабельности. Однако на рубеже XVIII–XIX веков плантаторы из южных штатов перешли от производства убыточного табака к выращиванию хлопка, спрос на который на мировом рынке быстро увеличивался. Изобретение в этот период в США хлопкоочистительной машины в десятки раз повысило прибыльность хлопководства. Плантаторы стремились овладеть как можно большим количеством свободных земель на западе США и вовлечь их в свою хозяйственную систему. Их интересы пришли в столкновение с интересами северных штатов, которые также претендовали на западные территории, но с целью развития там свободных фермерских хозяйств и капиталистического предпринимательства. В 1820 году свободные и рабовладельческие штаты достигли договоренности о том, что к северу от 36°30' северной широты хозяйства, в которых используется труд чернокожих рабов, создаваться не будут. Это соглашение соблюдалось до конца 1840-х годов, пока не встал вопрос о том, может ли быть разрешено рабство на территориях, отвоеванных у Мексики в ходе американо-мексиканской войны 1846-1848 годов (по итогам мирного договора к США перешли огромные территории – Новая Мексика, Аризона, Невада, Калифорния, а также часть будущих американских штатов Колорадо и Вайоминг). В 1854 году в связи со стремлением южан узаконить рабство в Канзасе и Небраске, находившихся севернее условной границы, конфликт между сторонниками и противниками рабства обострился, произошли первые вооруженные столкновения.В том же году была образована Республиканская партия, которая поставила своей целью уничтожение рабства. В 1860 году президентом США был избран республиканец Авраам Линкольн. Его победа стала для рабовладельцев Юга сигналом опасности и привела к сецессии – выходу южных штатов из состава Союза. Первой из состава США в конце декабря 1860 вышла Южная Каролина, за ней в январе 1861 последовали Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана, Техас, а в апреле-мае – Вирджиния, Арканзас, Теннесси, Северная Каролина.Эти 11 штатов образовали Конфедеративные Штаты Америки (КША), приняли конституцию и избрали своим президентом бывшего сенатора от Миссисипи Джефферсона Дэвиса. Столицей Конфедерации стал вирджинский город Ричмонд. Вышедшие штаты занимали 40% всей территории США с населением 9,1 миллиона человек. В составе Союза осталось 23 штата, включая рабовладельческие Делавэр, Кентукки, Миссури, Мэриленд. Жители ряда западных графств Вирджинии отказались подчиниться решению о выходе из Союза, образовали самостоятельные органы власти и в июне 1863 года были приняты в состав США в качестве нового штата Западная Вирджиния. Население северных штатов превышало 22 миллиона человек, на его территории располагалась практически вся промышленность страны, 70% железных дорог, 81% банковских депозитов.Боевые действия начались 12 апреля 1861 года с нападения южан на форт Самтер в бухте Чарлстон, который после 34-часового обстрела был вынужден сдаться. В ответ Линкольн объявил южные штаты мятежными, провозгласил морскую блокаду их побережья, призвал в армию добровольцев, а позднее ввел воинскую повинность.В армию Конфедерации в 1861 году было призвано 100 тысяч человек. Ее возглавил генерал Роберт Эдвард Ли. Всего за войну в армию Севера было призвано 2,7 миллиона человек, в армию Юга – 1,1 миллиона человек.Военные действия в годы Гражданской войны в США велись на огромной территории, ограниченной с севера и запада реками Потомак, Огайо, Миссури, с востока – Атлантическим океаном, с юга – Мексиканским заливом.Основной целью северян в войне было провозглашено сохранение Союза и целостности страны, южан – признание независимости и суверенитета Конфедерации. План войны рабовладельцев Юга был рассчитан на использование внезапности и помощь со стороны Великобритании и Франции. Предполагалось быстро овладеть рядом штатов, нанести удар на Вашингтон и вынудить федеральное правительство принять условия руководства Конфедерации. План северян под кодовым названием "Анаконда" предусматривал развертывание армии и флота вокруг южных штатов, постепенное сжимание кольца и уничтожение сил противника. Стратегические замыслы сторон были сходны: наступление на столицу противника и расчленение ее территории.Уже в первом серьезном сражении при Манассасе, около Вашингтона, 21 июля 1861 года северяне были разбиты южанами. Два поражения они потерпели при попытке овладеть Ричмондом (в сражениях 26 июня – 2 июля 1862 года на реке Чикахомини и 11-13 декабря 1862 года при Фредериксберге). Однако и попытки южан овладеть Вашингтоном закончились неудачей. 16-17 сентября 1862 года они не смогли взять верх над федеральной армией в битве при Антьетаме и были вынуждены уйти за реку Потомак. На западе и юге войска северян под командованием генералов Улисса Гранта и Бенджамина Батлера при поддержке эскадры адмирала Дейвида Фаррагута заняли Мемфис, Коринф и Новый Орлеан. Северяне блокировали своим флотом порты южных штатов, лишив их тем самым связи с Великобританией и Францией. Действия крейсеров южан нанесли существенный ущерб торговому флоту северян, но серьезного влияния на ход войны не оказали.Под влиянием военных неудач Авраам Линкольн и его сторонники осуществили ряд мер, придавших методам ведения гражданской войны революционный характер. В 1862 году был издан закон о конфискации имущества мятежников и введена смертная казнь за измену Соединенным Штатам. 20 мая 1862 года федеральное правительство издало Гомстед-акт, который фактически ввел запрет на распространение рабства на новые территории и способствовал утверждению на них фермерского пути развития сельского хозяйства. Гомстед-акт обеспечил администрации Линкольна поддержку широких слоев населения США. 1 января 1863 года вступила в силу подготовленная федеральным правительством "Прокламация об освобождении рабов" в штатах, вошедших в КША (рабы освобождались без выкупа, но и без земли; в рабовладельческих штатах, оставшихся лояльными правительству США, рабство сохранялось).В 1863 году начался новый этап войны, который характеризовался важными изменениями в политической жизни страны, в стратегии и тактике федеральной армии, получившей значительное пополнение: в боевые части северян влились 186 тысяч чернокожих (72% из них прибыли из южных штатов); 250 тысяч чернокожих служили в тыловых подразделениях.Несмотря на то, что в начале мая 1863 года войска северян потерпели поражение при Чанселлорсвилле, в войне наступил перелом. Особое значение имело сражение между федеральной армией под командованием генерала Джорджа Мида и южанами при Геттисберге (штат Пенсильвания) 1-3 июля 1863 года, в котором южане потерпели сокрушительное поражение. Успеха достигли северяне в бассейне реки Миссисипи, где армия Улисса Гранта осадила и 4 июля 1863 года вынудила капитулировать крепость Виксберг. В результате этой победы вся линия Миссисипи оказалась в руках северян, территория Конфедерации была разделена на две части. В 1863 году укрепились и международные позиции правительства Линкольна. Этому в значительной мере способствовала политика России, заинтересованной в существовании единых США, противостоящих Великобритании и Франции, которые в тот период были ее основными соперниками. Прибытие в сентябре-октябре 1863 года двух российских эскадр (в Нью-Йорк и в Сан-Франциско) было воспринято в США и в западноевропейских странах как дружественная демонстрация в отношении правительства Линкольна.Боевые действия северян с марта 1864 года, после назначения главнокомандующим федеральными вооруженными силами Улисса Гранта, носили решительный характер. 19-20 сентября 1864 года армии южан было нанесено новое поражение при Уинчестере. Большое значение имел "марш к морю", проведенный армией северян под командованием генерала Уильяма Шермана. 2 сентября 1864 года она заняла Атланту, а 21 декабря – Саванну, выйдя на побережье Атлантического океана.Осенью 1864 года Авраам Линкольн одержал новую победу на президентских выборах. К этому времени исход Гражданской войны в США был фактически предрешен. В январе-марте 1865 года федеральная армия заняла Южную и Северную Каролину – главный оплот мятежников. 3 апреля 1865 года пала столица КША Ричмонд. 9 апреля 1865 года армия южан под командованием генерала Ли была окружена у Аппоматтокса и капитулировала. 26 апреля 1865 года сдалась армия, которой командовал генерал Джозеф Джонстон. Остальные войска южан прекратили сопротивление к 2 июня 1865 года. Война завершилась полным поражением Конфедерации. Победа северян была омрачена трагической гибелью Авраама Линкольна. 14 апреля 1865 он был смертельно ранен в театре Форда актером Джоном Уилксом Бутом (сторонником южан) и, не приходя в сознание, скончался утром следующего дня.Гражданская война осталась самой кровопролитной в истории США. Потери северян составили почти 360 тысяч человек убитыми и умершими от ран и более 275 тысяч ранеными. Конфедераты потеряли, соответственно, 258 тысяч и около 100 тысяч человек. Военные расходы правительства США достигли трех миллиардов долларов. Война продемонстрировала новые возможности военной техники, оказала влияние на развитие военного искусства. Большое развитие получили позиционные формы борьбы, стихийно возникала стрелковая цепь. Появились картечницы, применялись усовершенствованное нарезное оружие, бронепоезда, паровые речные и морские суда, броненосный флот, использовался телеграф. Запрещение рабства было закреплено 13-й поправкой к Конституции США, вступившей в силу 18 декабря 1865 года. В стране были созданы условия для ускоренного развития промышленного и сельскохозяйственного производства, освоения западных земель, укрепления внутреннего рынка. Власть в стране перешла к буржуазии северо-восточных штатов. Война не разрешила все стоявшие перед страной проблемы. Некоторые из них нашли решение в ходе Реконструкции Юга, продолжавшейся до 1877 года. Другие, в том числе предоставление цветному населению равных прав с белыми, оставались неразрешенными многие десятилетия.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гражданская война в сша (1861-1865), эдвард ли, авраам линкольн, сша, справки