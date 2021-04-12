https://ria.ru/20210412/sotsipoteka-1727969515.html

Молодые учителя МО смогут подать заявки на соципотеку до 14 мая

Молодые учителя МО смогут подать заявки на соципотеку до 14 мая

В Московской области молодые учителя смогут подать заявки на социальную ипотеку до 14 мая. Льготу для покупки жилья получают по программе "Социальная ипотека",... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:40

2021-04-12T19:40

2021-04-12T19:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московской области молодые учителя смогут подать заявки на социальную ипотеку до 14 мая. Льготу для покупки жилья получают по программе "Социальная ипотека", сообщил телеканал "360".Министр образования региона Ирина Каклюгина отметила, что возможность купить квартиру на особых условиях доступна специалистам не старше 35 лет. У педагога должен быть стаж работы учителем в Подмосковье не менее трех лет.По ее словам, "тело кредита" берет на себя правительство региона, хозяину недвижимости нужно будет лишь выплачивать проценты. В целом в текущем году сертификат на жилье получат 110 воспитателей и учителей.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)