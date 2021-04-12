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Молодые учителя МО смогут подать заявки на соципотеку до 14 мая
Молодые учителя МО смогут подать заявки на соципотеку до 14 мая
В Московской области молодые учителя смогут подать заявки на социальную ипотеку до 14 мая. Льготу для покупки жилья получают по программе "Социальная ипотека",... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T19:40
2021-04-12T19:40
2021-04-12T19:40
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московской области молодые учителя смогут подать заявки на социальную ипотеку до 14 мая. Льготу для покупки жилья получают по программе "Социальная ипотека", сообщил телеканал "360".Министр образования региона Ирина Каклюгина отметила, что возможность купить квартиру на особых условиях доступна специалистам не старше 35 лет. У педагога должен быть стаж работы учителем в Подмосковье не менее трех лет.По ее словам, "тело кредита" берет на себя правительство региона, хозяину недвижимости нужно будет лишь выплачивать проценты. В целом в текущем году сертификат на жилье получат 110 воспитателей и учителей.
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РИА Новости
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