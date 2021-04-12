https://ria.ru/20210412/sotrudnichestvo-1727923663.html
Россия и Белоруссия реализовали уже шесть совместных космических программ
Россия и Белоруссия реализовали уже шесть совместных космических программ
В рамках Союзного государства реализованы уже шесть российско-белорусских космических программ, включая создание спутниковой группировки по дистанционному... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:57
2021-04-12T15:57
2021-04-12T15:57
союзное государство
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дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В рамках Союзного государства реализованы уже шесть российско-белорусских космических программ, включая создание спутниковой группировки по дистанционному зондированию Земли, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в ходе посещения Научного центра оперативного зондирования Земли АО "РКС"."Мы уже сегодня видим, насколько перспективна эта работа; для российской и белорусской экономики результаты мониторинга хозяйственной деятельности, прогнозы изучения ресурсов Земли, формирование будущих совместных проектов очень перспективны", - отметил он. В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников ДЗЗ серии "Канопус". С 2012 года на взаимовыгодной основе осуществляется обмен данными ДЗЗ, получаемыми аппаратами "Канопус-В" и белорусским космическим аппаратом для информационного обеспечения потребителей РФ и Белоруссии. Сегодня ведется создание совместной российско-белорусской космической системы ДЗЗ.Госсекретарь добавил, что в ближайшее время будут вынесены на обсуждение планы расширения сотрудничества в космической области.
https://ria.ru/20200929/sotrudnichestvo-1577946167.html
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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости
. В рамках Союзного государства реализованы уже шесть российско-белорусских космических программ, включая создание спутниковой группировки по дистанционному зондированию Земли, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
в ходе посещения Научного центра оперативного зондирования Земли АО "РКС".
"Мы уже сегодня видим, насколько перспективна эта работа; для российской и белорусской экономики результаты мониторинга хозяйственной деятельности, прогнозы изучения ресурсов Земли, формирование будущих совместных проектов очень перспективны", - отметил он.
В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников ДЗЗ серии "Канопус". С 2012 года на взаимовыгодной основе осуществляется обмен данными ДЗЗ, получаемыми аппаратами "Канопус-В" и белорусским космическим аппаратом для информационного обеспечения потребителей РФ и Белоруссии. Сегодня ведется создание совместной российско-белорусской космической системы ДЗЗ.
Госсекретарь добавил, что в ближайшее время будут вынесены на обсуждение планы расширения сотрудничества в космической области.
"Значительные средства выделялись бюджету Союзного государства, это почти 9,7 миллиарда российских рублей. Мы полагаем, что в ближайшее время мы вынесем на обсуждение премьеру Михаилу Мишустину как председателю Совета министров Союзного государства те предложения, которые помогут расширить совместную работу, позволят иметь иной ресурс программного обеспечения, позволят опираться на потенциал вычислительной техники России и Белоруссии", - сказал он.