https://ria.ru/20210412/sotrudnichestvo-1727923663.html

Россия и Белоруссия реализовали уже шесть совместных космических программ

Россия и Белоруссия реализовали уже шесть совместных космических программ

В рамках Союзного государства реализованы уже шесть российско-белорусских космических программ, включая создание спутниковой группировки по дистанционному... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:57

2021-04-12T15:57

2021-04-12T15:57

союзное государство

россия

дмитрий мезенцев

белоруссия

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В рамках Союзного государства реализованы уже шесть российско-белорусских космических программ, включая создание спутниковой группировки по дистанционному зондированию Земли, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в ходе посещения Научного центра оперативного зондирования Земли АО "РКС"."Мы уже сегодня видим, насколько перспективна эта работа; для российской и белорусской экономики результаты мониторинга хозяйственной деятельности, прогнозы изучения ресурсов Земли, формирование будущих совместных проектов очень перспективны", - отметил он. В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников ДЗЗ серии "Канопус". С 2012 года на взаимовыгодной основе осуществляется обмен данными ДЗЗ, получаемыми аппаратами "Канопус-В" и белорусским космическим аппаратом для информационного обеспечения потребителей РФ и Белоруссии. Сегодня ведется создание совместной российско-белорусской космической системы ДЗЗ.Госсекретарь добавил, что в ближайшее время будут вынесены на обсуждение планы расширения сотрудничества в космической области.

https://ria.ru/20200929/sotrudnichestvo-1577946167.html

россия

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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия