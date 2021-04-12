https://ria.ru/20210412/soglashenie-1727884093.html

Правительство одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Правительство одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Правительство РФ одобрило законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, соответствующее постановление подписал... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:48

2021-04-12T12:48

2021-04-12T12:58

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения."Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанного в г. Москве 16 декабря 1996 г", - говорится в документе.Правительство постановило внести соответствующий законопроект в Госдуму и назначить статс-секретаря - замминистра финансов РФ Алексея Сазанова официальным представителем правительства при его рассмотрении.Минфин России сообщал, что провел несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, однако они не увенчались успехом. Как отмечало российское министерство, подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.В начале декабря Минфин РФ объявил о запуске процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами и начале подготовки соответствующего законопроекта.

https://ria.ru/20201230/lyuksemburg-1591515500.html

https://ria.ru/20201222/nalogi-1590369645.html

москва

россия

нидерланды

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михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, москва, россия, нидерланды, в мире