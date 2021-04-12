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В Нижнем Новгороде открыли "космическую" школу
В Нижнем Новгороде открыли "космическую" школу
Школу с собственным планетарием открыли в жилом комплексе "Гагаринские высоты" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде в День космонавтики, сообщает... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:42
2021-04-12T13:42
юрий шалабаев
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр — РИА Новости. Школу с собственным планетарием открыли в жилом комплексе "Гагаринские высоты" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде в День космонавтики, сообщает пресс-служба правительства региона.Школа №34, рассчитанная на обучение 675 человек, будет ориентирована на изучение точных дисциплин, в том числе космологии."Символично, что школу на проспекте Гагарина, в жилом комплексе "Гагаринские высоты", мы открываем сегодня, в День космонавтики, когда отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос. В этой школе основной акцент будет сделан на изучении точных дисциплин, в том числе космоса и Вселенной. Здесь есть даже свой планетарий", – цитирует пресс-служба слова губернатора Глеба Никитина на открытии школы.Строительство школы осуществлялось в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Как сообщил Никитин, общая стоимость строительства с учетом технического оснащения составила 640 миллионов рублей."Это второе учебное заведение в Нижнем Новгороде, открытое за последнее время в рамках нацпроекта "Образование". В прошлом году впервые за долгие годы была введена в строй школа на 1,5 тысячи мест в микрорайоне "Цветы". Мы понимаем, что в новых крупных жилых комплексах вопрос строительства школ и детских садов является очень актуальным, поэтому стараемся учитывать потребности жителей", – добавил губернатор Нижегородской области.Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подарил школе сертификат на приобретение клининговой техники. Он рассказал, что до 2020 года новых школ в Приокском районе не строили 30 лет. Поэтому сложилась напряженная ситуация: дети учились во вторую смену, классы переполнены."За 2020-2021 годы открылись новые школы в "Цветах", в Новинках и сегодня – в "Гагаринских высотах". В значительной мере это решит проблему с обеспечением местами в школах в этом районе. Сегодня в школе №34 уже начали заниматься ребята с первого по третий класс. Тематика образования здесь необычная – изучение Вселенной и космоса, в классах и лабораториях стоит самое современное оборудование. Еще одна изюминка школы в том, что детям предложат широкий перечень дополнительных занятий. Они смогут, не покидая свой микрорайон, заниматься, например, робототехникой. Рядом скоро откроем детсад, и он вместе со школой станет единым образовательным пространством", – рассказал Шалабаев.Средние и старшие классы начнут обучение в новой школе в предстоящем 2021-2022 учебном году.
https://ria.ru/20210412/gagarin-1604332352.html
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Поехали!" Кадры полета Юрия Гагарина в космос
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос.
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юрий шалабаев, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, общество

В Нижнем Новгороде открыли "космическую" школу

13:42 12.04.2021
 
© Фото : ИА "Время Н" / Юлия ГоршковаОткрытие новой школы в Приокском районе Нижнего Новгорода. 12 апреля 2021
Открытие новой школы в Приокском районе Нижнего Новгорода. 12 апреля 2021 - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : ИА "Время Н" / Юлия Горшкова
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр — РИА Новости. Школу с собственным планетарием открыли в жилом комплексе "Гагаринские высоты" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде в День космонавтики, сообщает пресс-служба правительства региона.
Школа №34, рассчитанная на обучение 675 человек, будет ориентирована на изучение точных дисциплин, в том числе космологии.
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"Символично, что школу на проспекте Гагарина, в жилом комплексе "Гагаринские высоты", мы открываем сегодня, в День космонавтики, когда отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос. В этой школе основной акцент будет сделан на изучении точных дисциплин, в том числе космоса и Вселенной. Здесь есть даже свой планетарий", – цитирует пресс-служба слова губернатора Глеба Никитина на открытии школы.
Строительство школы осуществлялось в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Как сообщил Никитин, общая стоимость строительства с учетом технического оснащения составила 640 миллионов рублей.
© Фото : ИА "Время Н" / Юлия ГоршковаОткрытие новой школы в Приокском районе Нижнего Новгорода. 12 апреля 2021
Открытие новой школы в Приокском районе Нижнего Новгорода. 12 апреля 2021 - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : ИА "Время Н" / Юлия Горшкова
Открытие новой школы в Приокском районе Нижнего Новгорода. 12 апреля 2021
"Это второе учебное заведение в Нижнем Новгороде, открытое за последнее время в рамках нацпроекта "Образование". В прошлом году впервые за долгие годы была введена в строй школа на 1,5 тысячи мест в микрорайоне "Цветы". Мы понимаем, что в новых крупных жилых комплексах вопрос строительства школ и детских садов является очень актуальным, поэтому стараемся учитывать потребности жителей", – добавил губернатор Нижегородской области.
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"Глобусу можно верить": Гагарин первым увидел Землю из космоса12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подарил школе сертификат на приобретение клининговой техники. Он рассказал, что до 2020 года новых школ в Приокском районе не строили 30 лет. Поэтому сложилась напряженная ситуация: дети учились во вторую смену, классы переполнены.
"За 2020-2021 годы открылись новые школы в "Цветах", в Новинках и сегодня – в "Гагаринских высотах". В значительной мере это решит проблему с обеспечением местами в школах в этом районе. Сегодня в школе №34 уже начали заниматься ребята с первого по третий класс. Тематика образования здесь необычная – изучение Вселенной и космоса, в классах и лабораториях стоит самое современное оборудование. Еще одна изюминка школы в том, что детям предложат широкий перечень дополнительных занятий. Они смогут, не покидая свой микрорайон, заниматься, например, робототехникой. Рядом скоро откроем детсад, и он вместе со школой станет единым образовательным пространством", – рассказал Шалабаев.
Средние и старшие классы начнут обучение в новой школе в предстоящем 2021-2022 учебном году.
 
Юрий ШалабаевГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
 
 
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