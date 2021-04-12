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В Туле неизвестный порезал шины у припаркованных во дворах машин

В Туле неизвестный порезал шины у припаркованных во дворах машин

Полиция ищет неизвестного, который в ночь на понедельник порезал шины более чем у 10 автомобилей, припаркованных в двух соседних дворах в Туле, сообщил РИА... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:59

2021-04-12T15:59

2021-04-12T16:38

тула

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Полиция ищет неизвестного, который в ночь на понедельник порезал шины более чем у 10 автомобилей, припаркованных в двух соседних дворах в Туле, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Жители Тулы сообщили в социальных сетях, что ночьпорею неизвестный порезал шины у почти 20 автомобилей, припаркованных на улице Хворостухина."С течением времени количество обращений в полицию меняется, поэтому об окончательном количестве мы не говорим, но их больше 10. Все сообщения зарегистрированы в установленном законом порядке, проводятся необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств случившегося", - рассказал собеседник.Он отметил, что пострадали машины, припаркованные в двух соседних дворах.

https://radiosputnik.ria.ru/20200104/1563105528.html

тула

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тула, происшествия