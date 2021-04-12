Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/shiny-1727923789.html
В Туле неизвестный порезал шины у припаркованных во дворах машин
В Туле неизвестный порезал шины у припаркованных во дворах машин
Полиция ищет неизвестного, который в ночь на понедельник порезал шины более чем у 10 автомобилей, припаркованных в двух соседних дворах в Туле, сообщил РИА... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:59
2021-04-12T16:38
тула
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6385c86b4d38099c8463e91c783efd63.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Полиция ищет неизвестного, который в ночь на понедельник порезал шины более чем у 10 автомобилей, припаркованных в двух соседних дворах в Туле, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Жители Тулы сообщили в социальных сетях, что ночьпорею неизвестный порезал шины у почти 20 автомобилей, припаркованных на улице Хворостухина."С течением времени количество обращений в полицию меняется, поэтому об окончательном количестве мы не говорим, но их больше 10. Все сообщения зарегистрированы в установленном законом порядке, проводятся необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств случившегося", - рассказал собеседник.Он отметил, что пострадали машины, припаркованные в двух соседних дворах.
https://radiosputnik.ria.ru/20200104/1563105528.html
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_50fe56d371301b7156e1edea827a65da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тула, происшествия

В Туле неизвестный порезал шины у припаркованных во дворах машин

15:59 12.04.2021 (обновлено: 16:38 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Полиция ищет неизвестного, который в ночь на понедельник порезал шины более чем у 10 автомобилей, припаркованных в двух соседних дворах в Туле, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Жители Тулы сообщили в социальных сетях, что ночьпорею неизвестный порезал шины у почти 20 автомобилей, припаркованных на улице Хворостухина.
"С течением времени количество обращений в полицию меняется, поэтому об окончательном количестве мы не говорим, но их больше 10. Все сообщения зарегистрированы в установленном законом порядке, проводятся необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств случившегося", - рассказал собеседник.
Он отметил, что пострадали машины, припаркованные в двух соседних дворах.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2020
4 января 2020, 10:17
Хулиган во Владивостоке повреждал колеса машин. Досталось и скорой
 
ТулаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
Лента новостейМолния