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Наука
https://ria.ru/20210412/samsung-1727876360.html
Дизайн Samsung Galaxy S21 FE полностью раскрыт до премьеры
Дизайн Samsung Galaxy S21 FE полностью раскрыт до премьеры
Внешний вид нового поколения облегченного флагманского смартфона S21 FE попал в Сеть до его выхода. Высококачественные рендеры устройства опубликовал инсайдер... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:13
2021-04-12T12:13
наука
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технологии
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Внешний вид нового поколения облегченного флагманского смартфона S21 FE попал в Сеть до его выхода. Высококачественные рендеры устройства опубликовал инсайдер @OnLeaks.Внешне Galaxy S21 FE очень похож на Galaxy S21 — смартфон получит плоский дисплей с врезанной фронтальной камерой. Диагональ матрицы составит 6,4 дюйма, а камерный блок будет состоять из трех сенсоров, характеристики которых не раскрываются.В зависимости от страны, в смартфон будет устанавливаться 5G-процессоры Exynos 2100 или Snapdragon 888. Максимальный объем накопителя составит 256 ГБ. Samsung Galaxy S21 FE будет поставляться с операционной системой Android 11 и фирменной оболочкой One UI 3.1.Презентация нового поколения Fan Edition состоится в третьем квартале 2021 года. Ожидается, что стартовая цена на смартфон составит 700 долларов (54 000 рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20210306/samsung-1599457320.html
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samsung, google android, технологии

Дизайн Samsung Galaxy S21 FE полностью раскрыт до премьеры

12:13 12.04.2021
 
© @OnLeaksSamsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy S21 FE - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© @OnLeaks
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Внешний вид нового поколения облегченного флагманского смартфона S21 FE попал в Сеть до его выхода. Высококачественные рендеры устройства опубликовал инсайдер @OnLeaks.
Внешне Galaxy S21 FE очень похож на Galaxy S21 — смартфон получит плоский дисплей с врезанной фронтальной камерой. Диагональ матрицы составит 6,4 дюйма, а камерный блок будет состоять из трех сенсоров, характеристики которых не раскрываются.
В зависимости от страны, в смартфон будет устанавливаться 5G-процессоры Exynos 2100 или Snapdragon 888. Максимальный объем накопителя составит 256 ГБ. Samsung Galaxy S21 FE будет поставляться с операционной системой Android 11 и фирменной оболочкой One UI 3.1.
Презентация нового поколения Fan Edition состоится в третьем квартале 2021 года. Ожидается, что стартовая цена на смартфон составит 700 долларов (54 000 рублей по текущему курсу).
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