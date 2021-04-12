https://ria.ru/20210412/samsung-1727876360.html

Дизайн Samsung Galaxy S21 FE полностью раскрыт до премьеры

Дизайн Samsung Galaxy S21 FE полностью раскрыт до премьеры

Внешний вид нового поколения облегченного флагманского смартфона S21 FE попал в Сеть до его выхода. Высококачественные рендеры устройства опубликовал инсайдер... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:13

2021-04-12T12:13

2021-04-12T12:13

наука

samsung

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Внешний вид нового поколения облегченного флагманского смартфона S21 FE попал в Сеть до его выхода. Высококачественные рендеры устройства опубликовал инсайдер @OnLeaks.Внешне Galaxy S21 FE очень похож на Galaxy S21 — смартфон получит плоский дисплей с врезанной фронтальной камерой. Диагональ матрицы составит 6,4 дюйма, а камерный блок будет состоять из трех сенсоров, характеристики которых не раскрываются.В зависимости от страны, в смартфон будет устанавливаться 5G-процессоры Exynos 2100 или Snapdragon 888. Максимальный объем накопителя составит 256 ГБ. Samsung Galaxy S21 FE будет поставляться с операционной системой Android 11 и фирменной оболочкой One UI 3.1.Презентация нового поколения Fan Edition состоится в третьем квартале 2021 года. Ожидается, что стартовая цена на смартфон составит 700 долларов (54 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210306/samsung-1599457320.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google android, технологии