https://ria.ru/20210412/rosselkhoznadzor-1727873754.html

Россельхознадзор вернул на Украину аквариумных рыбок вместе с хозяином

Россельхознадзор вернул на Украину аквариумных рыбок вместе с хозяином

Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область гражданина Украины, который без сопроводительных документов пытался ввезти в Россию в багажнике машины... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:04

2021-04-12T12:04

2021-04-12T12:30

россия

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

белгородская область

украина

общество

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ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область гражданина Украины, который без сопроводительных документов пытался ввезти в Россию в багажнике машины аквариумных рыбок, сообщило в понедельник региональное управление ведомства.Ввоз в Россию и вывоз из страны животных возможен только при наличии разрешения Россельхознадзора и документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований."В многостороннем пункте пропуска "Нехотеевка" Белгородской области сотрудниками управления Россельхознадзора в багажнике гражданина Украины были обнаружены аквариумные рыбки, которых он вез в Ростов", - говорится в сообщении.Как отмечает управление, документов, разрешающих ввоз рыбок, у их владельца не оказалось."Пришлось (ему – ред.) вместе с живым грузом вернуться домой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20191018/1559944583.html

https://ria.ru/20190923/1559004441.html

россия

белгородская область

украина

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россия, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белгородская область, украина, общество