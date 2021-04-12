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Россельхознадзор вернул на Украину аквариумных рыбок вместе с хозяином
Россельхознадзор вернул на Украину аквариумных рыбок вместе с хозяином
Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область гражданина Украины, который без сопроводительных документов пытался ввезти в Россию в багажнике машины... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:04
2021-04-12T12:30
россия
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
белгородская область
украина
общество
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ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область гражданина Украины, который без сопроводительных документов пытался ввезти в Россию в багажнике машины аквариумных рыбок, сообщило в понедельник региональное управление ведомства.Ввоз в Россию и вывоз из страны животных возможен только при наличии разрешения Россельхознадзора и документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований."В многостороннем пункте пропуска "Нехотеевка" Белгородской области сотрудниками управления Россельхознадзора в багажнике гражданина Украины были обнаружены аквариумные рыбки, которых он вез в Ростов", - говорится в сообщении.Как отмечает управление, документов, разрешающих ввоз рыбок, у их владельца не оказалось."Пришлось (ему – ред.) вместе с живым грузом вернуться домой", - говорится в сообщении.
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белгородская область, украина, общество

Россельхознадзор вернул на Украину аквариумных рыбок вместе с хозяином

12:04 12.04.2021 (обновлено: 12:30 12.04.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Oregon State University/Lynn Ketchum / Рыбки зебраданио
Рыбки зебраданио - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
CC BY-SA 2.0 / Oregon State University/Lynn Ketchum /
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ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область гражданина Украины, который без сопроводительных документов пытался ввезти в Россию в багажнике машины аквариумных рыбок, сообщило в понедельник региональное управление ведомства.
Ввоз в Россию и вывоз из страны животных возможен только при наличии разрешения Россельхознадзора и документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований.
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"В многостороннем пункте пропуска "Нехотеевка" Белгородской области сотрудниками управления Россельхознадзора в багажнике гражданина Украины были обнаружены аквариумные рыбки, которых он вез в Ростов", - говорится в сообщении.
Как отмечает управление, документов, разрешающих ввоз рыбок, у их владельца не оказалось.
"Пришлось (ему – ред.) вместе с живым грузом вернуться домой", - говорится в сообщении.
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РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Белгородская областьУкраинаОбщество
 
 
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