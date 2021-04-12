Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/rogozin-vystupit-na-shou-urganta-neodnokratno-shutivshego-pro-roskosmos-1727850451.html
Рогозин выступит на шоу Урганта, неоднократно шутившего про "Роскосмос"
Рогозин выступит на шоу Урганта, неоднократно шутившего про "Роскосмос"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ведомство которого неоднократно становилось объектом шуток на шоу Ивана Урганта, в День космонавтики примет участие в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:37
2021-04-12T10:37
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
иван ургант
дмитрий рогозин
юрий гагарин (космонавт)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290692_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_e4525f2df040432a902cf5f6cda4d654.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ведомство которого неоднократно становилось объектом шуток на шоу Ивана Урганта, в День космонавтики примет участие в "Вечернем Урганте"."Сегодня в телецентре "Останкино" пройдут вечерние съёмки, гостем которых станет генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин!... Смотрите в эфире в День космонавтики!" - написано в аккаунте шоу в Instagram.В феврале 2020 года в программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация планирует снизить требования к кандидатам в космонавты. Он пошутил, что "легкое психическое отклонение" или "судимость по малолетству" не должны мешать человеку осуществить мечту о полете в космос. Сначала слова Урганта прокомментировали в Twitter-аккаунте робота "Федора", отметив, что речь идет о снижении требований по зрению. Рогозин ретвитнул эту запись, добавив, что специфические шутки ведущего связаны с тем, что Ургант слишком долго ведет развлекательную передачу и у него "язык намозолился". В следующей передаче Ургант в своеобразной манере извинился перед Рогозиным.Одна из последних шуток Урганта в марте касалась трещины на МКС. Он также выдавал остроты по поводу космодрома Восточный и лифта "Роскосмоса" с голосом Юрия Гагарина.
https://ria.ru/20210412/kosmos-1727820544.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290692_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_f8c9fb6daebbdac236fdb4e920ab0287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, иван ургант, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт), общество

Рогозин выступит на шоу Урганта, неоднократно шутившего про "Роскосмос"

10:37 12.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ведомство которого неоднократно становилось объектом шуток на шоу Ивана Урганта, в День космонавтики примет участие в "Вечернем Урганте".
"Сегодня в телецентре "Останкино" пройдут вечерние съёмки, гостем которых станет генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин!... Смотрите в эфире в День космонавтики!" - написано в аккаунте шоу в Instagram.
В феврале 2020 года в программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация планирует снизить требования к кандидатам в космонавты. Он пошутил, что "легкое психическое отклонение" или "судимость по малолетству" не должны мешать человеку осуществить мечту о полете в космос. Сначала слова Урганта прокомментировали в Twitter-аккаунте робота "Федора", отметив, что речь идет о снижении требований по зрению. Рогозин ретвитнул эту запись, добавив, что специфические шутки ведущего связаны с тем, что Ургант слишком долго ведет развлекательную передачу и у него "язык намозолился". В следующей передаче Ургант в своеобразной манере извинился перед Рогозиным.
Одна из последних шуток Урганта в марте касалась трещины на МКС. Он также выдавал остроты по поводу космодрома Восточный и лифта "Роскосмоса" с голосом Юрия Гагарина.
Рогозин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 00:33Хочу стать космонавтом
Рогозин заявил о грядущих важных изменениях в космической отрасли
 
Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосИван УргантДмитрий РогозинЮрий Гагарин (космонавт)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
Лента новостейМолния