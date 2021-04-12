https://ria.ru/20210412/rogozin-vystupit-na-shou-urganta-neodnokratno-shutivshego-pro-roskosmos-1727850451.html

Рогозин выступит на шоу Урганта, неоднократно шутившего про "Роскосмос"

Рогозин выступит на шоу Урганта, неоднократно шутившего про "Роскосмос"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ведомство которого неоднократно становилось объектом шуток на шоу Ивана Урганта, в День космонавтики примет участие в... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:37

2021-04-12T10:37

2021-04-12T10:37

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

иван ургант

дмитрий рогозин

юрий гагарин (космонавт)

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ведомство которого неоднократно становилось объектом шуток на шоу Ивана Урганта, в День космонавтики примет участие в "Вечернем Урганте"."Сегодня в телецентре "Останкино" пройдут вечерние съёмки, гостем которых станет генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин!... Смотрите в эфире в День космонавтики!" - написано в аккаунте шоу в Instagram.В феврале 2020 года в программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация планирует снизить требования к кандидатам в космонавты. Он пошутил, что "легкое психическое отклонение" или "судимость по малолетству" не должны мешать человеку осуществить мечту о полете в космос. Сначала слова Урганта прокомментировали в Twitter-аккаунте робота "Федора", отметив, что речь идет о снижении требований по зрению. Рогозин ретвитнул эту запись, добавив, что специфические шутки ведущего связаны с тем, что Ургант слишком долго ведет развлекательную передачу и у него "язык намозолился". В следующей передаче Ургант в своеобразной манере извинился перед Рогозиным.Одна из последних шуток Урганта в марте касалась трещины на МКС. Он также выдавал остроты по поводу космодрома Восточный и лифта "Роскосмоса" с голосом Юрия Гагарина.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727820544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, иван ургант, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт), общество