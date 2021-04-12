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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
https://ria.ru/20210412/restavratsiya-1727942357.html
Власти отреставрируют церковь Спаса в Тюмени и другие объекты
Власти отреставрируют церковь Спаса в Тюмени и другие объекты
В этом году на реализацию тюменской госпрограммы "Сохранение и использование объектов культурного наследия" будут выделены более 145 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:33
2021-04-12T17:33
тюменская область
александр моор
тобольск
тобольский район
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости. В этом году на реализацию тюменской госпрограммы "Сохранение и использование объектов культурного наследия" будут выделены более 145 миллионов рублей, сообщила глава областного комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анна Базилева.Выступая на онлайн-заседании президиума регионального правительства, Базилева сказала, что на территории области насчитываются почти две тысячи объектов культурного наследия. Сведения о 642 объектах культурного наследия включены в федеральный реестр, 70 процентов из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии к началу 2021 года.По ее словам, в прошлом году в Тюмени был выполнен весь комплекс работ по восстановлению живописи в Троицком монастыре, завершена реставрация круглой Всехсвятской церкви на ул. Свердлова и "Дома Брюханова" на ул. Республики. Три исторических дома в центре областной столицы воссозданы за счет средств частных инвесторов. Два объекта из них приобретены по льготной цене 1 рубль за квадратный метр. В Тобольске восстановлено здание богадельни при Богородицкой церкви, в Тобольском районе – мечеть в д. Иртышатские Юрты.Сохранение и реставрация объектов культурного наследия имеют огромное значение для всех жителей региона, заявил губернатор области Александр Моор.
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александр моор, тобольск, тобольский район, тюмень

Власти отреставрируют церковь Спаса в Тюмени и другие объекты

17:33 12.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСпасская церковь в Тюмени
Спасская церковь в Тюмени - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости. В этом году на реализацию тюменской госпрограммы "Сохранение и использование объектов культурного наследия" будут выделены более 145 миллионов рублей, сообщила глава областного комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анна Базилева.
Выступая на онлайн-заседании президиума регионального правительства, Базилева сказала, что на территории области насчитываются почти две тысячи объектов культурного наследия. Сведения о 642 объектах культурного наследия включены в федеральный реестр, 70 процентов из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии к началу 2021 года.
По ее словам, в прошлом году в Тюмени был выполнен весь комплекс работ по восстановлению живописи в Троицком монастыре, завершена реставрация круглой Всехсвятской церкви на ул. Свердлова и "Дома Брюханова" на ул. Республики. Три исторических дома в центре областной столицы воссозданы за счет средств частных инвесторов. Два объекта из них приобретены по льготной цене 1 рубль за квадратный метр. В Тобольске восстановлено здание богадельни при Богородицкой церкви, в Тобольском районе – мечеть в д. Иртышатские Юрты.
"В плане на 2021 год – окончание реставрации церкви Спаса в Тюмени, а также завершение разработки проектов реставрации Спасской церкви и исторического здания на Базарной площади в Тобольске", – сообщила Базилева.
Сохранение и реставрация объектов культурного наследия имеют огромное значение для всех жителей региона, заявил губернатор области Александр Моор.
"Старинные здания и храмы хранят живую историю Тюменской земли, делают регион более интересным и привлекательным для гостей, дают нам возможность воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к нашим традиционным ценностям", – сказал глава региона.
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Тюменская областьАлександр МоорТобольскТобольский районТюмень
 
 
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