Власти отреставрируют церковь Спаса в Тюмени и другие объекты
ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости. В этом году на реализацию тюменской госпрограммы "Сохранение и использование объектов культурного наследия" будут выделены более 145 миллионов рублей, сообщила глава областного комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анна Базилева.
Выступая на онлайн-заседании президиума регионального правительства, Базилева сказала, что на территории области насчитываются почти две тысячи объектов культурного наследия. Сведения о 642 объектах культурного наследия включены в федеральный реестр, 70 процентов из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии к началу 2021 года.
По ее словам, в прошлом году в Тюмени был выполнен весь комплекс работ по восстановлению живописи в Троицком монастыре, завершена реставрация круглой Всехсвятской церкви на ул. Свердлова и "Дома Брюханова" на ул. Республики. Три исторических дома в центре областной столицы воссозданы за счет средств частных инвесторов. Два объекта из них приобретены по льготной цене 1 рубль за квадратный метр. В Тобольске восстановлено здание богадельни при Богородицкой церкви, в Тобольском районе – мечеть в д. Иртышатские Юрты.
"В плане на 2021 год – окончание реставрации церкви Спаса в Тюмени, а также завершение разработки проектов реставрации Спасской церкви и исторического здания на Базарной площади в Тобольске", – сообщила Базилева.
Сохранение и реставрация объектов культурного наследия имеют огромное значение для всех жителей региона, заявил губернатор области Александр Моор.
"Старинные здания и храмы хранят живую историю Тюменской земли, делают регион более интересным и привлекательным для гостей, дают нам возможность воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к нашим традиционным ценностям", – сказал глава региона.