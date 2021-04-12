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Роскартография показала, как "звучит" рельеф тел Солнечной системы
Роскартография показала, как "звучит" рельеф тел Солнечной системы
Цифровые модели рельефа небесных тел Солнечной системы в России переложили на музыку, которую посвятили Дню космонавтики, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:10
2021-04-12T09:52
россия
луна
марс
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Цифровые модели рельефа небесных тел Солнечной системы в России переложили на музыку, которую посвятили Дню космонавтики, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскартографии.Проект реализован Роскартографией совместно с Комплексной лабораторией исследования внеземных территорий (КЛИВТ) Московского государственного университета геодезии и картографии, композитором, одним из основателей музыкального стиля неоклассика в России Михаилом Мищенко и коллективами "Космонавтика" и "Бэйт". Треки опубликованы на странице Роскартографии в Youtube.Цифровые модели рельефа Меркурия, Луны, Марса и его спутника Фобоса, а также ряда спутников Юпитера и Сатурна созданы специалистами университета геодезии по космическим снимкам планет или спутников, путем обработки на специальном отечественном "софте"."С помощью подобного алгоритма специалисты КЛИВТ участвуют в выборе предполагаемого места посадки российской автоматической межпланетной станции "Луна-25" в Южной приполярной области нашего естественного спутника", - рассказали в Роскартографии.Для создания музыкального ряда Роскартография, Михаил Мищенко и группа "Космонавтика" использовали цифровые модели рельефа планет и спутников, предоставленные КЛИВТ. Для создания музыки Меркурия выбран кратер Рахманинов, рельеф которого сформирован по снимкам космического аппарата Messenger. Композиция получила название "Приближенный Солнца".На Луне выбран район кратера Богуславский, куда ранее предполагалось осуществить посадку российской автоматической межпланетной станции "Луна-25", трек назван "Лунная соната".Кратер "Стикни" на Фобосе также выбран не случайно, отметили в Роскартографии, – он самый крупный на спутнике Марса, а песня получила название "Близнец". На Красной планете выбор пал на самый высокий вулкан в Солнечной системе – Олимп, а музыка называется "И на Марсе будут яблони цвести". На давшем название музыкальному альманаху спутнику Юпитера Ио выбрана вулканическая горная гряда, а сам трек назван "Ио-планетный друг".Главной музыкальной композицией на альбоме стал трек "Ио-планетный друг", аранжировку которого в стиле ambient написал Михаил Мищенко."Это здорово, когда существует симбиоз между наукой и искусством. Это затрагивает такие противоположные вещи как рельеф планет и музыка, и невольно думаешь, что в этом мире все сплетено из гармонии и ничего лишнего в этом мире не существует", - привела Роскартография слова музыканта.
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РИА Новости
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россия, луна, марс, космос - риа наука

Роскартография показала, как "звучит" рельеф тел Солнечной системы

09:10 12.04.2021 (обновлено: 09:52 12.04.2021)
 
CC0 / ColiN00B / Планета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
CC0 / ColiN00B /
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Цифровые модели рельефа небесных тел Солнечной системы в России переложили на музыку, которую посвятили Дню космонавтики, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскартографии.
Проект реализован Роскартографией совместно с Комплексной лабораторией исследования внеземных территорий (КЛИВТ) Московского государственного университета геодезии и картографии, композитором, одним из основателей музыкального стиля неоклассика в России Михаилом Мищенко и коллективами "Космонавтика" и "Бэйт". Треки опубликованы на странице Роскартографии в Youtube.
Цифровые модели рельефа Меркурия, Луны, Марса и его спутника Фобоса, а также ряда спутников Юпитера и Сатурна созданы специалистами университета геодезии по космическим снимкам планет или спутников, путем обработки на специальном отечественном "софте".
"С помощью подобного алгоритма специалисты КЛИВТ участвуют в выборе предполагаемого места посадки российской автоматической межпланетной станции "Луна-25" в Южной приполярной области нашего естественного спутника", - рассказали в Роскартографии.
Для создания музыкального ряда Роскартография, Михаил Мищенко и группа "Космонавтика" использовали цифровые модели рельефа планет и спутников, предоставленные КЛИВТ. Для создания музыки Меркурия выбран кратер Рахманинов, рельеф которого сформирован по снимкам космического аппарата Messenger. Композиция получила название "Приближенный Солнца".
На Луне выбран район кратера Богуславский, куда ранее предполагалось осуществить посадку российской автоматической межпланетной станции "Луна-25", трек назван "Лунная соната".
Музыка рельефа России - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 12:26Культура
Роскартография показала, как "звучит" рельеф России
Кратер "Стикни" на Фобосе также выбран не случайно, отметили в Роскартографии, – он самый крупный на спутнике Марса, а песня получила название "Близнец". На Красной планете выбор пал на самый высокий вулкан в Солнечной системе – Олимп, а музыка называется "И на Марсе будут яблони цвести". На давшем название музыкальному альманаху спутнику Юпитера Ио выбрана вулканическая горная гряда, а сам трек назван "Ио-планетный друг".
Главной музыкальной композицией на альбоме стал трек "Ио-планетный друг", аранжировку которого в стиле ambient написал Михаил Мищенко.
"Это здорово, когда существует симбиоз между наукой и искусством. Это затрагивает такие противоположные вещи как рельеф планет и музыка, и невольно думаешь, что в этом мире все сплетено из гармонии и ничего лишнего в этом мире не существует", - привела Роскартография слова музыканта.
 
РоссияЛунаМарсКосмос - РИА Наука
 
 
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