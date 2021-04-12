https://ria.ru/20210412/rebenok-1727861805.html

Жительнице Рязани, заморившей голодом ребенка, дали шесть лет колонии

Жительнице Рязани, заморившей голодом ребенка, дали шесть лет колонии

Рязанке, заморившей голодом своего трехмесячного ребенка, суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, значится на сайте... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:17

2021-04-12T11:17

2021-04-12T11:17

россия

рязанский областной суд

рязань

происшествия

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РЯЗАНЬ, 12 апр - РИА Новости. Рязанке, заморившей голодом своего трехмесячного ребенка, суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, значится на сайте Рязанского областного суда.Ранее СУСК по региону сообщал, что в августе 2018 года женщина родила пятого ребенка. С сентября по ноябрь 2018 года она злоупотребляла спиртными напитками и "не в полной мере исполняла родительские обязанности" в отношении новорожденного. Женщина сняла ребенка с учета в детской поликлинике, недокармливала младенца, а с 5 ноября перестала его кормить совсем. Через двое суток мальчик скончался от истощения. Рязанку обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью)."Изучив представленные доказательства, Октябрьский районный суд города Рязани признал Жаркову виновной и назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Рязанский областной суд приговор районного суда в части квалификации и назначенного наказания оставил без изменения", - говорится в сообщении суда.

https://ria.ru/20210324/rassledovanie-1602711307.html

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россия, рязанский областной суд, рязань, происшествия