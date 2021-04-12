https://ria.ru/20210412/ramadan-1727874934.html

В странах Персидского залива отложили начало Рамадана

В странах Персидского залива отложили начало Рамадана

Верховный суд Саудовской Аравии в воскресенье установил, что в этот день никто не смог увидеть зарождение нового месяца, поэтому священный для мусульман месяц... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:08

2021-04-12T12:08

2021-04-12T12:08

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ДОХА, 12 апр - РИА Новости. Верховный суд Саудовской Аравии в воскресенье установил, что в этот день никто не смог увидеть зарождение нового месяца, поэтому священный для мусульман месяц поста Рамадан в странах Персидского залива в понедельник не начнется, говорится в сообщении суда, переданном Саудовским агентством новостей SPA.У мусульман начинается пост месяца Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. С заходом солнца верующие собираются на коллективные разговения и специальную молитву. В разных странах мира он начинается по-разному. Российские верующие встречают Рамадан с заходом солнца 12 апреля. "Из-за невозможности заметить появление нового полумесяца суд соберется завтра вечером для принятия решения по поводу начала Рамадана", - говорится в сообщении.За мнением Саудовской Аравии в этом вопросе следуют многие другие арабские страны, хотя каждая из них полагается на свидетельства собственных астрономов и богословов. Как отмечается в полученном РИА Новости заявлении министерства вакууфов и по исламским делам Катара, "в воскресенье, 29-го числа месяца Шаабана, никто не откликнулся на призыв комитета по наблюдению за появлением в небе нового месяца засвидетельствовать его появление, поэтому работа комитета продолжится в понедельник, и завтра он изложит свое мнение". В понедельник месяц поста также не наступит в Египте, Ираке, Тунисе, Ливане, Кувейте, Йемене, Омане, ОАЭ.Если зарождение луны в этих странах так и не удастся увидеть в понедельник, Рамадан, скорее всего, во многих арабских странах наступит во вторник после окончания предшествующего ему лунного месяца Шаабана, который состоит из 30 дней, хотя в отдельных странах, в том числе в Саудовской Аравии, сомневаются и по поводу даты начала месяца Шаабана, когда новый месяц не удалось увидеть из-за пыльной погоды, поэтому Рамадан может наступить и в среду.Зачастую день начала Рамадана в мусульманском мире больше увязан с политикой, чем с реальным появлением новой луны. Так, исповедующие ислам суннитского толка мусульмане ориентируются в этом вопросе на Саудовскую Аравию, а мусульмане-шииты - на Иран, поэтому, к примеру, в тех частях Йемена, где правят мятежники-шииты, Рамадан может начаться в один день, а там, где поддерживаемое Саудовской Аравии правительство, - в другой, и каждая из сторон тщательно следит, чтобы жители ее территорий, даже, если районы примыкают друг к другу, не начали поститься в один день с "врагом".В этом году в странах Персидского залива, как и в прошлом году, Рамадан пройдет в условиях жестких ограничений на фоне пандемии коронавируса. В Кувейте, Омане ввели комендантский час с вечера до утра следующего дня, в Катаре перед Рамаданом закрылись почти все учреждения, кроме магазинов и аптек, запрещено находиться в парках, на набережных и на пляжах, за исключением одиночных занятий спортом. Верующим придется совершать традиционную в Рамадан молитву "таравих" не в мечетях, а дома. Во всех странах Персидского залива отменены традиционные рамадановские шатры, где принято совершать массовые разговения после дня поста, также запрещено раздавать еду в помещениях и на улицах, как это было принято раньше непосредственно перед началом разговения, запрещено приходить в гости на "ифтар" и "сухур" - приемы пищи после дня поста и перед ним.Во время Рамадана мусульмане воздерживаются от приема пищи и питья в светлое время суток, они не могут курить в это время и испытывать телесные наслаждения. Пост последователям ислама надлежит проводить в молитве, добрых мыслях, заниматься благотворительностью.

https://ria.ru/20210412/ramadan-1727560442.html

https://ria.ru/20210406/ramadan-1727074531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

персидский залив, кувейт, йемен, справки, в мире