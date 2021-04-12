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Путин поручил рассмотреть финансирование энергоинфраструктуры в СЗПК
Путин поручил рассмотреть финансирование энергоинфраструктуры в СЗПК
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) до 1 июня рассмотреть вопрос финансирования проектов в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:38
2021-04-12T10:38
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
михаил мишустин
деловая россия
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) до 1 июня рассмотреть вопрос финансирования проектов в транспортной, энергетической и другой инфраструктуре в рамках СЗПК за счет средств от инфраструктурных облигаций, говорится в сообщении на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" рассмотреть вопрос о возможности финансирования проектов по созданию объектов транспортной, энергетической и иной инфраструктуры, реализуемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК - ред.), за счет средств, получаемых от выпуска инфраструктурных облигаций", - говорится в поручении.Срок представления соответствующего доклада - 1 июня, ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Путин также поручил правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловой Россией" до 1 июня рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании механизмов реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений.Речь идёт в том числе о поддержке на региональном уровне инвестиционных проектов, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства, о возмещении из федерального или региональных бюджетов расходов инвесторов на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов, а также о заключении и сопровождении соглашений о защите и поощрении капиталовложений посредством использования цифровой платформы.
https://ria.ru/20210412/sevmorput-1727849979.html
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россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, михаил мишустин, деловая россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика

Путин поручил рассмотреть финансирование энергоинфраструктуры в СЗПК

10:38 12.04.2021
 
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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) до 1 июня рассмотреть вопрос финансирования проектов в транспортной, энергетической и другой инфраструктуре в рамках СЗПК за счет средств от инфраструктурных облигаций, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" рассмотреть вопрос о возможности финансирования проектов по созданию объектов транспортной, энергетической и иной инфраструктуры, реализуемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК - ред.), за счет средств, получаемых от выпуска инфраструктурных облигаций", - говорится в поручении.
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Срок представления соответствующего доклада - 1 июня, ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Путин также поручил правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловой Россией" до 1 июня рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании механизмов реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
Речь идёт в том числе о поддержке на региональном уровне инвестиционных проектов, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства, о возмещении из федерального или региональных бюджетов расходов инвесторов на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов, а также о заключении и сопровождении соглашений о защите и поощрении капиталовложений посредством использования цифровой платформы.
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