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Путин поручил доложить о применении обратного акциза в нефтегазохимии
Путин поручил доложить о применении обратного акциза в нефтегазохимии
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП до 1 мая рассмотреть возможность применения обратного акциза при операциях с продукцией... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:28
2021-04-12T10:39
россия
михаил мишустин
российский союз промышленников и предпринимателей
александр шохин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП до 1 мая рассмотреть возможность применения обратного акциза при операциях с продукцией нефтегазохимии, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля в понедельник."Правительству Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся: ...применения вычета по акцизу (обратного акциза) при совершении операций с продукцией нефтегазохимии и иной продукцией", - говорится в перечне.Доклад необходимо подготовить до 1 мая, ответственные – премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.В марте председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин попросил Путина поручить Минэкономразвития совместно с РСПП проработать в 2021 году расширение поддержки нефтегазохимических инвестпроектов.
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россия, михаил мишустин, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, владимир путин, экономика

Путин поручил доложить о применении обратного акциза в нефтегазохимии

10:28 12.04.2021 (обновлено: 10:39 12.04.2021)
 
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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП до 1 мая рассмотреть возможность применения обратного акциза при операциях с продукцией нефтегазохимии, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля в понедельник.
"Правительству Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся: ...применения вычета по акцизу (обратного акциза) при совершении операций с продукцией нефтегазохимии и иной продукцией", - говорится в перечне.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о реализации посланий президента 2019 и 2020 годов - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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РоссияМихаил МишустинРоссийский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинВладимир ПутинЭкономика
 
 
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