https://ria.ru/20210412/putin-1727848388.html

Путин поручил доложить о применении обратного акциза в нефтегазохимии

Путин поручил доложить о применении обратного акциза в нефтегазохимии

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП до 1 мая рассмотреть возможность применения обратного акциза при операциях с продукцией... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:28

2021-04-12T10:28

2021-04-12T10:39

россия

михаил мишустин

российский союз промышленников и предпринимателей

александр шохин

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727588607_47:473:2846:2048_1920x0_80_0_0_d400f80d078584adcc26f900b78fc444.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП до 1 мая рассмотреть возможность применения обратного акциза при операциях с продукцией нефтегазохимии, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля в понедельник."Правительству Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся: ...применения вычета по акцизу (обратного акциза) при совершении операций с продукцией нефтегазохимии и иной продукцией", - говорится в перечне.Доклад необходимо подготовить до 1 мая, ответственные – премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.В марте председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин попросил Путина поручить Минэкономразвития совместно с РСПП проработать в 2021 году расширение поддержки нефтегазохимических инвестпроектов.

https://ria.ru/20210412/putin-1727847231.html

https://ria.ru/20210412/monitoring-1727846701.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, владимир путин, экономика