https://ria.ru/20210412/putin-1727848388.html
Путин поручил доложить о применении обратного акциза в нефтегазохимии
Путин поручил доложить о применении обратного акциза в нефтегазохимии
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП до 1 мая рассмотреть возможность применения обратного акциза при операциях с продукцией... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:28
2021-04-12T10:28
2021-04-12T10:39
россия
михаил мишустин
российский союз промышленников и предпринимателей
александр шохин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП до 1 мая рассмотреть возможность применения обратного акциза при операциях с продукцией нефтегазохимии, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля в понедельник."Правительству Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся: ...применения вычета по акцизу (обратного акциза) при совершении операций с продукцией нефтегазохимии и иной продукцией", - говорится в перечне.Доклад необходимо подготовить до 1 мая, ответственные – премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.В марте председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин попросил Путина поручить Минэкономразвития совместно с РСПП проработать в 2021 году расширение поддержки нефтегазохимических инвестпроектов.
https://ria.ru/20210412/putin-1727847231.html
https://ria.ru/20210412/monitoring-1727846701.html
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россия, михаил мишустин, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, владимир путин, экономика