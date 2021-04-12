https://ria.ru/20210412/putin-1727847231.html
Путин поручил разработать механизм финподдержки экспортеров
Путин поручил разработать механизм финподдержки экспортеров
Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров, Центробанку РФ и ВЭБу до 1 июня разработать механизм финансовой поддержки компаний, реализующих... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:22
2021-04-12T10:22
2021-04-12T10:22
россия
вэб
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров, Центробанку РФ и ВЭБу до 1 июня разработать механизм финансовой поддержки компаний, реализующих "приоритетные" экспортно ориентированные проекты, при снижении цен на их продукцию, говорится в материалах."Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"... о разработке с участием государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и применении механизма оказания финансовой поддержки организациям, реализующим приоритетные экспортно ориентированные проекты, в случае снижения цен на произведенную ими продукцию", - отмечается в материалах.Соответствующий доклад поручено сделать до 1 июня.Также Путин поручил ВЭБу оказать гарантийную поддержку российским организациям, осуществляющие инвестиционные проекты.
https://ria.ru/20210412/putin-1727845300.html
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