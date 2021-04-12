Регулирование кредитов на проекты ТОР и СЗПК могут смягчить
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июня рассмотреть вопрос о смягчении регулирования капитала банков при выдаче кредитов на инвестиционные проекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и проекты резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), говорится в поручениях президента.
"Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы... о применении при расчете норматива достаточности капитала кредитной организации пониженного коэффициента кредитного риска для инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, специальных инвестиционных контрактов, а также для проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития", - говорится в поручениях президента.
Срок исполнения поручения - 1 июня.