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Регулирование кредитов на проекты ТОР и СЗПК могут смягчить
Регулирование кредитов на проекты ТОР и СЗПК могут смягчить
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июня рассмотреть вопрос о смягчении регулирования капитала банков при выдаче кредитов на... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:16
2021-04-12T10:16
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июня рассмотреть вопрос о смягчении регулирования капитала банков при выдаче кредитов на инвестиционные проекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и проекты резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), говорится в поручениях президента."Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы... о применении при расчете норматива достаточности капитала кредитной организации пониженного коэффициента кредитного риска для инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, специальных инвестиционных контрактов, а также для проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития", - говорится в поручениях президента.Срок исполнения поручения - 1 июня.
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россия, российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика

Регулирование кредитов на проекты ТОР и СЗПК могут смягчить

10:16 12.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июня рассмотреть вопрос о смягчении регулирования капитала банков при выдаче кредитов на инвестиционные проекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и проекты резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), говорится в поручениях президента.
"Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы... о применении при расчете норматива достаточности капитала кредитной организации пониженного коэффициента кредитного риска для инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, специальных инвестиционных контрактов, а также для проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития", - говорится в поручениях президента.
Срок исполнения поручения - 1 июня.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Владиславом Ховалыгом - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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