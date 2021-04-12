https://ria.ru/20210412/putin-1727846518.html

Регулирование кредитов на проекты ТОР и СЗПК могут смягчить

Регулирование кредитов на проекты ТОР и СЗПК могут смягчить

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июня рассмотреть вопрос о смягчении регулирования капитала банков при выдаче кредитов на... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:16

2021-04-12T10:16

2021-04-12T10:16

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июня рассмотреть вопрос о смягчении регулирования капитала банков при выдаче кредитов на инвестиционные проекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и проекты резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), говорится в поручениях президента."Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы... о применении при расчете норматива достаточности капитала кредитной организации пониженного коэффициента кредитного риска для инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, специальных инвестиционных контрактов, а также для проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития", - говорится в поручениях президента.Срок исполнения поручения - 1 июня.

https://ria.ru/20210412/putin-1727845300.html

россия

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россия, российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика