https://ria.ru/20210412/putin-1727843282.html
Путин поручил рассмотреть смягчение регулирования капиталов банков
Путин поручил рассмотреть смягчение регулирования капиталов банков
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июня рассмотреть вопрос о смягчении регулирования капитала банков при выдаче кредитов на... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:50
2021-04-12T09:50
2021-04-12T11:07
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июня рассмотреть вопрос о смягчении регулирования капитала банков при выдаче кредитов на инвестиционные проекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и проекты резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), говорится в поручениях президента.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика