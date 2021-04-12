https://ria.ru/20210412/putin-1727843282.html

Путин поручил рассмотреть смягчение регулирования капиталов банков

Путин поручил рассмотреть смягчение регулирования капиталов банков

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июня рассмотреть вопрос о смягчении регулирования капитала банков при выдаче кредитов на... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:50

2021-04-12T09:50

2021-04-12T11:07

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июня рассмотреть вопрос о смягчении регулирования капитала банков при выдаче кредитов на инвестиционные проекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и проекты резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), говорится в поручениях президента.

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2021

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика