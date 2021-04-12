https://ria.ru/20210412/putin-1727843090.html

Монополии могут получить вычет из тарифов для развития инфраструктуры

Монополии могут получить вычет из тарифов для развития инфраструктуры

Президент России Владимир Путин поручил правительству и РСПП до 1 мая рассмотреть применение механизма передачи объектов инфраструктуры независимых... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:49

2021-04-12T09:49

2021-04-12T12:11

россия

леонид михельсон

новатэк

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и РСПП до 1 мая рассмотреть применение механизма передачи объектов инфраструктуры независимых производителей газа естественным монополиям с последующим снижением для таких производителей тарифов на транспортировку, сообщил Кремль."Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся:.. применения механизма, предусматривающего возможность передачи объектов инфраструктуры, созданных независимыми производителями газа, субъектам естественных монополий с последующим предоставлением таким производителям компенсации в виде соразмерного снижения тарифов на услуги по транспортировке газа", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад необходимо представить до 1 мая.Идею ввести инвестиционный вычет из тарифов естественных монополий, средства от которого можно было бы направить на строительство новой инфраструктуры, тем самым ускоряя ее развитие для новых проектов в России, на совещании у Путина в марте озвучил глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.Как пример, он напомнил, что сейчас рассматривается строительство газопровода-отвода на Мурманск протяженностью 1300 километров. Этот проект можно было бы реализовать с помощью такого механизма, говорил Михельсон.

https://ria.ru/20210412/putin-1727851338.html

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россия, леонид михельсон, новатэк, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика