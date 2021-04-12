Монополии могут получить вычет из тарифов для развития инфраструктуры
09:49 12.04.2021 (обновлено: 12:11 12.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Владиславом Ховалыгом
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и РСПП до 1 мая рассмотреть применение механизма передачи объектов инфраструктуры независимых производителей газа естественным монополиям с последующим снижением для таких производителей тарифов на транспортировку, сообщил Кремль.
"Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся:.. применения механизма, предусматривающего возможность передачи объектов инфраструктуры, созданных независимыми производителями газа, субъектам естественных монополий с последующим предоставлением таким производителям компенсации в виде соразмерного снижения тарифов на услуги по транспортировке газа", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад необходимо представить до 1 мая.
Идею ввести инвестиционный вычет из тарифов естественных монополий, средства от которого можно было бы направить на строительство новой инфраструктуры, тем самым ускоряя ее развитие для новых проектов в России, на совещании у Путина в марте озвучил глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.
Как пример, он напомнил, что сейчас рассматривается строительство газопровода-отвода на Мурманск протяженностью 1300 километров. Этот проект можно было бы реализовать с помощью такого механизма, говорил Михельсон.