https://ria.ru/20210412/puteshestviya-1727877233.html
Названо число россиян, которые хотели бы полететь в космос туристами
Названо число россиян, которые хотели бы полететь в космос туристами
Более трети россиян хотели бы полететь в космос в качестве туристов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:50
2021-04-12T13:50
2021-04-12T13:50
день космонавтики
фонд "общественное мнение"
туризм
туризм
космос
новости - туризм
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более трети россиян хотели бы полететь в космос в качестве туристов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Специалисты компании провели исследование среди 1500 совершеннолетних жителей 53 регионов и выяснили, что 65 процентов из них не привлекает путешествие на орбиту. Хотя четверть опрошенных в детстве хотели стать космонавтами.По мнению 57 процентов респондентов, Россия сохраняет лидирующее положение в космонавтике, а половина думает, что и через десять лет наша страна будет лидером в этой области. Более трети (38 процентов) россиян уверены, что на освоение космоса нужно выделять больше средств, чем сейчас хотя бы потому, что человечество когда-нибудь начнет осваивать другие планеты, их спутники, создавать там поселения (так считают 67 процентов респондентов).
https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html
космос
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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день космонавтики, фонд "общественное мнение", туризм, космос, новости - туризм
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более трети россиян хотели бы полететь в космос в качестве туристов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Специалисты компании провели исследование среди 1500 совершеннолетних жителей 53 регионов и выяснили, что 65 процентов из них не привлекает путешествие на орбиту. Хотя четверть опрошенных в детстве хотели стать космонавтами.
По мнению 57 процентов респондентов, Россия сохраняет лидирующее положение в космонавтике, а половина думает, что и через десять лет наша страна будет лидером в этой области.
Более трети (38 процентов) россиян уверены, что на освоение космоса нужно выделять больше средств, чем сейчас хотя бы потому, что человечество когда-нибудь начнет осваивать другие планеты, их спутники, создавать там поселения (так считают 67 процентов респондентов).