https://ria.ru/20210412/puteshestviya-1727877233.html

Названо число россиян, которые хотели бы полететь в космос туристами

Названо число россиян, которые хотели бы полететь в космос туристами

Более трети россиян хотели бы полететь в космос в качестве туристов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T13:50

2021-04-12T13:50

2021-04-12T13:50

день космонавтики

фонд "общественное мнение"

туризм

туризм

космос

новости - туризм

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более трети россиян хотели бы полететь в космос в качестве туристов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Специалисты компании провели исследование среди 1500 совершеннолетних жителей 53 регионов и выяснили, что 65 процентов из них не привлекает путешествие на орбиту. Хотя четверть опрошенных в детстве хотели стать космонавтами.По мнению 57 процентов респондентов, Россия сохраняет лидирующее положение в космонавтике, а половина думает, что и через десять лет наша страна будет лидером в этой области. Более трети (38 процентов) россиян уверены, что на освоение космоса нужно выделять больше средств, чем сейчас хотя бы потому, что человечество когда-нибудь начнет осваивать другие планеты, их спутники, создавать там поселения (так считают 67 процентов респондентов).

https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html

космос

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день космонавтики, фонд "общественное мнение", туризм, космос, новости - туризм