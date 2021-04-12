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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
https://ria.ru/20210412/privet-1727901961.html
Дегтярев и ученики хабаровского лицея отправили "привет" на орбиту
Дегтярев и ученики хабаровского лицея отправили "привет" на орбиту
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в День космонавтики посетил хабаровский лицей инновационных технологий, отправил с детьми привет на орбиту и... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:19
2021-04-12T14:19
хабаровский край
михаил дегтярев
як-18
международная космическая станция (мкс)
общероссийский народный фронт
роскосмос
фидель кастро
юрий гагарин (космонавт)
куба
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ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в День космонавтики посетил хабаровский лицей инновационных технологий, отправил с детьми привет на орбиту и стал участником акции "Космос у нас в крови".Как информирует правительство региона, в лицее инновационных технологий учился и окончил учреждение в 1994 году Петр Дубров – бортинженер-1 отправившегося 9 апреля на МКС экипажа."Очень трогательный день у нас сегодня… Для меня это праздник особый, ведь я по первой специальности инженер аэрокосмических систем. Думаю, кто-то из вас тоже когда-то станет космонавтом или инженером и продолжит славные традиции нашего народа и нашей страны по освоению космоса", - сказал, обращаясь к лицеистам, Дегтярев. Вместе с врио губернатора школьники сделали фото на память и сразу отправили электронной почтой на МКС.Ко Дню космонавтики в лицее продемонстрировали достижения в робототехнике и 3D-моделировании. Старшеклассники подготовили творческую программу-видеопрезентацию, посвященную Петру Дуброву. О нем тепло вспоминают педагоги, отмечая, что в 15 лет известный теперь на весь мир ученик "опережал время". Петр создавал цифровые образовательные ресурсы, был первым, кто открыл серию побед в олимпиадах по информатике для своего лицея, отметили педагоги. Также врио губернатора позвонил родителям Дуброва. Он поздравил их с успешным началом космической экспедиции, в состав которой вошел их сын.Кроме того, в День космонавтики глава региона стал одним из первых участников акции "Космос у нас в крови". Ее название - девиз Всероссийского донорского марафона. Он проходит с апреля по декабрь текущего года. Инициатором и организатором акции выступает Федеральное медико-биологическое агентство при поддержке госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос", молодежного движения ОНФ "Молодежка ОНФ"."Праздник тесно связан и с Хабаровским краем. Дважды герой СССР Валерий Рюмин, советский и российский космонавт, бортинженер нескольких космических кораблей "Союз" - уроженец Комсомольска-на-Амуре. Девятого апреля 2021 года на корабле, названном в честь Юрия Алексеевича Гагарина, на МКС отправился хабаровчанин Петр Дубров – выпускник Лицея информационных технологий и Тихоокеанского госуниверситета. Мы очень гордимся ими", – поделился впечатлением Дегтярев.Донорский марафон стал очередной возможностью помочь тем, кто в этом нуждается. Глава региона – кадровый донор, уточнили в правительстве региона. После вакцинации от коронавируса Дегтярев стал донором так называемой "антиковидной" плазмы (плазмы крови прошедших полный курс вакцинации доноров, у которых выработались антитела). Хабаровские врачи одними из первых в России начали применять метод переливания такой плазмы для лечения больных COVID-19.В терминале внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровска, где в честь 60-й годовщины первого полета человека в космос в общедоступной зоне открыты сразу две тематические экспозиции, также побывал глава региона. Обзорную экскурсию провел для врио губернатора гендиректор АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик – внук первого космонавта.Выставочный проект "Первые среди первых" представлен Объединенным мемориальным музеем имени Юрия Гагарина, который находится на его родине в Смоленской области. В проекте представлено несколько десятков фотографий именитых космонавтов и экипажей в условиях подготовки к полетам, в рабочих условиях тренировок, экзаменов и непосредственно самих полетов.Вторая выставка "Знаете, каким он парнем был" посвящена непосредственно Гагарину. Экспозиция объединила почти 50 фотографий, рассказывающих о времени его обучения в Оренбургском военном летном училище, первом самостоятельном полете на Як-18, обучении в академии имени Н.Е. Жуковского, его увлечениях и семье. Особое место занимает "Миссия мира" - поездка первого космонавта по странам и континентам: это снимки, сделанные во время визита Юрия Гагарина на Кубу, где он встречался с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Гевара, в Индонезию, где доктор Сукарно вручил космонавту Высший Орден Индонезийской Республики, а также из турне по Индии, острову Цейлон, Великобритании, Бразилии, Финляндии. Нашел свое отражение и визит Гагарина в Хабаровск – этому событию посвящен отдельный стенд.Выставки будут работать в терминале внутренних авиалиний до конца мая.
https://ria.ru/20210409/zhile-1727466647.html
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михаил дегтярев, як-18, международная космическая станция (мкс), общероссийский народный фронт, роскосмос, фидель кастро, юрий гагарин (космонавт), куба, финляндия, хабаровск, общество

Дегтярев и ученики хабаровского лицея отправили "привет" на орбиту

14:19 12.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в День космонавтики посетил хабаровский лицей инновационных технологий, отправил с детьми привет на орбиту и стал участником акции "Космос у нас в крови".
Как информирует правительство региона, в лицее инновационных технологий учился и окончил учреждение в 1994 году Петр Дубров – бортинженер-1 отправившегося 9 апреля на МКС экипажа.
"Очень трогательный день у нас сегодня… Для меня это праздник особый, ведь я по первой специальности инженер аэрокосмических систем. Думаю, кто-то из вас тоже когда-то станет космонавтом или инженером и продолжит славные традиции нашего народа и нашей страны по освоению космоса", - сказал, обращаясь к лицеистам, Дегтярев. Вместе с врио губернатора школьники сделали фото на память и сразу отправили электронной почтой на МКС.
Ко Дню космонавтики в лицее продемонстрировали достижения в робототехнике и 3D-моделировании. Старшеклассники подготовили творческую программу-видеопрезентацию, посвященную Петру Дуброву. О нем тепло вспоминают педагоги, отмечая, что в 15 лет известный теперь на весь мир ученик "опережал время". Петр создавал цифровые образовательные ресурсы, был первым, кто открыл серию побед в олимпиадах по информатике для своего лицея, отметили педагоги. Также врио губернатора позвонил родителям Дуброва. Он поздравил их с успешным началом космической экспедиции, в состав которой вошел их сын.
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Кроме того, в День космонавтики глава региона стал одним из первых участников акции "Космос у нас в крови". Ее название - девиз Всероссийского донорского марафона. Он проходит с апреля по декабрь текущего года. Инициатором и организатором акции выступает Федеральное медико-биологическое агентство при поддержке госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос", молодежного движения ОНФ "Молодежка ОНФ".
"Праздник тесно связан и с Хабаровским краем. Дважды герой СССР Валерий Рюмин, советский и российский космонавт, бортинженер нескольких космических кораблей "Союз" - уроженец Комсомольска-на-Амуре. Девятого апреля 2021 года на корабле, названном в честь Юрия Алексеевича Гагарина, на МКС отправился хабаровчанин Петр Дубров – выпускник Лицея информационных технологий и Тихоокеанского госуниверситета. Мы очень гордимся ими", – поделился впечатлением Дегтярев.
Донорский марафон стал очередной возможностью помочь тем, кто в этом нуждается. Глава региона – кадровый донор, уточнили в правительстве региона. После вакцинации от коронавируса Дегтярев стал донором так называемой "антиковидной" плазмы (плазмы крови прошедших полный курс вакцинации доноров, у которых выработались антитела). Хабаровские врачи одними из первых в России начали применять метод переливания такой плазмы для лечения больных COVID-19.
В терминале внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровска, где в честь 60-й годовщины первого полета человека в космос в общедоступной зоне открыты сразу две тематические экспозиции, также побывал глава региона. Обзорную экскурсию провел для врио губернатора гендиректор АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик – внук первого космонавта.
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Выставочный проект "Первые среди первых" представлен Объединенным мемориальным музеем имени Юрия Гагарина, который находится на его родине в Смоленской области. В проекте представлено несколько десятков фотографий именитых космонавтов и экипажей в условиях подготовки к полетам, в рабочих условиях тренировок, экзаменов и непосредственно самих полетов.
Вторая выставка "Знаете, каким он парнем был" посвящена непосредственно Гагарину. Экспозиция объединила почти 50 фотографий, рассказывающих о времени его обучения в Оренбургском военном летном училище, первом самостоятельном полете на Як-18, обучении в академии имени Н.Е. Жуковского, его увлечениях и семье. Особое место занимает "Миссия мира" - поездка первого космонавта по странам и континентам: это снимки, сделанные во время визита Юрия Гагарина на Кубу, где он встречался с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Гевара, в Индонезию, где доктор Сукарно вручил космонавту Высший Орден Индонезийской Республики, а также из турне по Индии, острову Цейлон, Великобритании, Бразилии, Финляндии. Нашел свое отражение и визит Гагарина в Хабаровск – этому событию посвящен отдельный стенд.
Выставки будут работать в терминале внутренних авиалиний до конца мая.
 
Хабаровский крайМихаил ДегтяревЯк-18Международная космическая станция (МКС)Общероссийский народный фронтРоскосмосФидель КастроЮрий Гагарин (космонавт)КубаФинляндияХабаровскОбщество
 
 
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