https://ria.ru/20210412/pozhar-1727937028.html

В Махачкале загорелся жилой дом

В Махачкале загорелся жилой дом

Мансарда многоэтажного жилого дома горит в Махачкале на площади 100 "квадратов", сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Дагестану. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:51

2021-04-12T16:51

2021-04-12T17:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 12 апр – РИА Новости. Мансарда многоэтажного жилого дома горит в Махачкале на площади 100 "квадратов", сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Дагестану."В 15.57 по линии 112 поступила информация о пожаре на мансардном этаже 11-этажного многоквартирного жилого дома в Махачкале, по улице Ломоносова, 10. По прибытии двух отделений на АЦ ПСЧ-7 горением охвачен балкон и мансарда. К месту дополнительно направлены 12 единиц техники", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что жертв нет, проводится эвакуация жителей.

https://ria.ru/20210412/pozhar-1727925640.html

махачкала

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Кадры пожара в многоэтажном доме в Махачкале Многоэтажный жилой дом горит в Махачкале (Ломоносова 10) на площади около 100 квадратов, идет эвакуация 2021-04-12T16:51 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия