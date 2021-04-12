https://ria.ru/20210412/pozhar-1727937028.html
В Махачкале загорелся жилой дом
В Махачкале загорелся жилой дом
Мансарда многоэтажного жилого дома горит в Махачкале на площади 100 "квадратов", сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Дагестану. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:51
2021-04-12T16:51
2021-04-12T17:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 12 апр – РИА Новости. Мансарда многоэтажного жилого дома горит в Махачкале на площади 100 "квадратов", сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Дагестану."В 15.57 по линии 112 поступила информация о пожаре на мансардном этаже 11-этажного многоквартирного жилого дома в Махачкале, по улице Ломоносова, 10. По прибытии двух отделений на АЦ ПСЧ-7 горением охвачен балкон и мансарда. К месту дополнительно направлены 12 единиц техники", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что жертв нет, проводится эвакуация жителей.
https://ria.ru/20210412/pozhar-1727925640.html
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Кадры пожара в многоэтажном доме в Махачкале
Многоэтажный жилой дом горит в Махачкале (Ломоносова 10) на площади около 100 квадратов, идет эвакуация
2021-04-12T16:51
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PT0M31S
РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия