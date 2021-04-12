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На заброшенной ферме в Подмосковье вспыхнул пожар
На заброшенной ферме в Подмосковье вспыхнул пожар
Деревянные поддоны загорелись на площади 3,2 тысячи квадратных метров на территории заброшенной фермы в городском округе Богородский Московской области,... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:57
2021-04-12T12:57
2021-04-12T12:57
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Деревянные поддоны загорелись на площади 3,2 тысячи квадратных метров на территории заброшенной фермы в городском округе Богородский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 11.26 поступило сообщение о возгорании деревянных поддонов на площади 3200 квадратных метров на территории заброшенной фермы в деревне Аксено-Бутырки", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожара привлечены 25 человек и семь единиц техники.
https://ria.ru/20210410/pozhar-1727650569.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия