https://ria.ru/20210412/pozhar-1727886130.html

На заброшенной ферме в Подмосковье вспыхнул пожар

На заброшенной ферме в Подмосковье вспыхнул пожар

Деревянные поддоны загорелись на площади 3,2 тысячи квадратных метров на территории заброшенной фермы в городском округе Богородский Московской области,... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:57

2021-04-12T12:57

2021-04-12T12:57

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Деревянные поддоны загорелись на площади 3,2 тысячи квадратных метров на территории заброшенной фермы в городском округе Богородский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 11.26 поступило сообщение о возгорании деревянных поддонов на площади 3200 квадратных метров на территории заброшенной фермы в деревне Аксено-Бутырки", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожара привлечены 25 человек и семь единиц техники.

https://ria.ru/20210410/pozhar-1727650569.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия