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В Биробиджане загорелся склад отходов деревообработки
В Биробиджане загорелся склад отходов деревообработки
Склад отходов деревообработки горит в Биробиджане Еврейской автономной области, сообщение о горении поступило более 17 часов назад, общая площадь пожара - три... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T08:28
2021-04-12T12:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
еврейская автономная область
биробиджан
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр – РИА Новости. Склад отходов деревообработки горит в Биробиджане Еврейской автономной области, сообщение о горении поступило более 17 часов назад, общая площадь пожара - три тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по ЕАО."Сообщение о горении деревоотходов на открытой площадке поступило вечером 11 апреля. На улицу Индустриальную были направлены огнеборцы городских пожарно-спасательных частей, 32 сотрудника МЧС России задействованы в ликвидации пожара. К тушению привлечены около десятка единиц пожарной техники, специальная инженерная техника – экскаватор. В настоящий момент пламя локализовано, общая площадь пожара достигла трех тысяч квадратных метров, но перехода огня на объекты экономики и жилые дома не допущено", - говорится в сообщении.Как уточнил замначальника ГУ МЧС по ЕАО Константин Воронцов, чьи слова приводятся в сообщении, ситуация осложнилась тем, что район тушения пожара "безводный"."Для тушения пожарным пришлось проложить рукавные линии до ближайших водоисточников протяженностью свыше 1,5 километра. Для усиления мы привлекли резервные пожарно-спасательные караулы", - уточнил Воронцов.Позднее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что пожар полностью потушен."В 12.08 мск объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.Всего к тушению привлекались 32 человека и восемь единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), еврейская автономная область, биробиджан, происшествия

В Биробиджане загорелся склад отходов деревообработки

08:28 12.04.2021 (обновлено: 12:40 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений
Сотрудник МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр – РИА Новости. Склад отходов деревообработки горит в Биробиджане Еврейской автономной области, сообщение о горении поступило более 17 часов назад, общая площадь пожара - три тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по ЕАО.
"Сообщение о горении деревоотходов на открытой площадке поступило вечером 11 апреля. На улицу Индустриальную были направлены огнеборцы городских пожарно-спасательных частей, 32 сотрудника МЧС России задействованы в ликвидации пожара. К тушению привлечены около десятка единиц пожарной техники, специальная инженерная техника – экскаватор. В настоящий момент пламя локализовано, общая площадь пожара достигла трех тысяч квадратных метров, но перехода огня на объекты экономики и жилые дома не допущено", - говорится в сообщении.
Как уточнил замначальника ГУ МЧС по ЕАО Константин Воронцов, чьи слова приводятся в сообщении, ситуация осложнилась тем, что район тушения пожара "безводный".
"Для тушения пожарным пришлось проложить рукавные линии до ближайших водоисточников протяженностью свыше 1,5 километра. Для усиления мы привлекли резервные пожарно-спасательные караулы", - уточнил Воронцов.
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В ЕАО семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в доме
Позднее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что пожар полностью потушен.
"В 12.08 мск объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.
Всего к тушению привлекались 32 человека и восемь единиц техники.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Еврейская автономная областьБиробиджанПроисшествия
 
 
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