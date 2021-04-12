https://ria.ru/20210412/pozhar-1727832993.html

В Биробиджане загорелся склад отходов деревообработки

В Биробиджане загорелся склад отходов деревообработки

Склад отходов деревообработки горит в Биробиджане Еврейской автономной области, сообщение о горении поступило более 17 часов назад, общая площадь пожара - три... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T08:28

2021-04-12T08:28

2021-04-12T12:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

еврейская автономная область

биробиджан

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960048_0:483:2782:2048_1920x0_80_0_0_09510bdd66e5249a37570d89eff52d33.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр – РИА Новости. Склад отходов деревообработки горит в Биробиджане Еврейской автономной области, сообщение о горении поступило более 17 часов назад, общая площадь пожара - три тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по ЕАО."Сообщение о горении деревоотходов на открытой площадке поступило вечером 11 апреля. На улицу Индустриальную были направлены огнеборцы городских пожарно-спасательных частей, 32 сотрудника МЧС России задействованы в ликвидации пожара. К тушению привлечены около десятка единиц пожарной техники, специальная инженерная техника – экскаватор. В настоящий момент пламя локализовано, общая площадь пожара достигла трех тысяч квадратных метров, но перехода огня на объекты экономики и жилые дома не допущено", - говорится в сообщении.Как уточнил замначальника ГУ МЧС по ЕАО Константин Воронцов, чьи слова приводятся в сообщении, ситуация осложнилась тем, что район тушения пожара "безводный"."Для тушения пожарным пришлось проложить рукавные линии до ближайших водоисточников протяженностью свыше 1,5 километра. Для усиления мы привлекли резервные пожарно-спасательные караулы", - уточнил Воронцов.Позднее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что пожар полностью потушен."В 12.08 мск объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.Всего к тушению привлекались 32 человека и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20200113/1563349014.html

еврейская автономная область

биробиджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), еврейская автономная область, биробиджан, происшествия