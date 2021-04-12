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Путин поздравил работников ракетно-космической отрасли
Путин поздравил работников ракетно-космической отрасли
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с 60-летием первого полета человека в космос. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:17
2021-04-12T22:11
россия
день космонавтики
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
владимир путин
саратовская область
ссср
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ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с 60-летием первого полета человека в космос.Глава государства в понедельник посетил Саратовскую область, где проводит совещание по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции."Прежде всего, конечно, хочу поздравить ветеранов, работников ракетно-космической отрасли с праздником, с Днем космонавтики, и с 60-летием первого полета человека в космос - полета нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина", - сказал президент, открывая совещание.В России 12 апреля отмечается День космонавтики, установленный указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Дата отмечается в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного ровно 60 лет назад гражданином СССР Юрием Гагариным на корабле "Восток".
https://ria.ru/20210412/putin-1727942690.html
россия
саратовская область
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“Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса
“Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса
2021-04-12T18:17
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Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет
Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и манекена Ивана Ивановича. Как изменилась дорога к звёздам за прошедшие годы и насколько легче быть космонавтом сегодня — в видеоинфографике Ria.ru.
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россия, день космонавтики, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, саратовская область, ссср

Путин поздравил работников ракетно-космической отрасли

18:17 12.04.2021 (обновлено: 22:11 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с 60-летием первого полета человека в космос.
Глава государства в понедельник посетил Саратовскую область, где проводит совещание по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения в День космонавтики музейного комплекса Парк покорителей космоса на месте приземления Ю. А. Гагарина в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 17:20
Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе
"Прежде всего, конечно, хочу поздравить ветеранов, работников ракетно-космической отрасли с праздником, с Днем космонавтики, и с 60-летием первого полета человека в космос - полета нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина", - сказал президент, открывая совещание.
В России 12 апреля отмечается День космонавтики, установленный указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Дата отмечается в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного ровно 60 лет назад гражданином СССР Юрием Гагариным на корабле "Восток".
 
РоссияДень космонавтикиКосмос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)Владимир ПутинСаратовская областьСССР
 
 
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