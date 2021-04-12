https://ria.ru/20210412/pozdravlenie-1727954618.html

Путин поздравил работников ракетно-космической отрасли

Путин поздравил работников ракетно-космической отрасли

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с 60-летием первого полета человека в космос. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:17

2021-04-12T18:17

2021-04-12T22:11

россия

день космонавтики

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

владимир путин

саратовская область

ссср

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ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с 60-летием первого полета человека в космос.Глава государства в понедельник посетил Саратовскую область, где проводит совещание по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции."Прежде всего, конечно, хочу поздравить ветеранов, работников ракетно-космической отрасли с праздником, с Днем космонавтики, и с 60-летием первого полета человека в космос - полета нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина", - сказал президент, открывая совещание.В России 12 апреля отмечается День космонавтики, установленный указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Дата отмечается в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного ровно 60 лет назад гражданином СССР Юрием Гагариным на корабле "Восток".

https://ria.ru/20210412/putin-1727942690.html

россия

саратовская область

ссср

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“Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса “Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса 2021-04-12T18:17 true PT0M54S

Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и манекена Ивана Ивановича. Как изменилась дорога к звёздам за прошедшие годы и насколько легче быть космонавтом сегодня — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-04-12T18:17 true PT2M48S

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россия, день космонавтики, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, саратовская область, ссср