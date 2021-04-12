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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210412/post-1727928653.html
Муфтий дал совет военным и полицейским на Рамадан
Муфтий дал совет военным и полицейским на Рамадан
Военные, полицейские и все, у кого по долгу службы не получается соблюдать пост в Рамадан в рабочие дни, могут возместить пропущенные дни в выходные или во... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:22
2021-04-12T16:23
религия и мировоззрение
россия
рамадан
рушан аббясов
кувейт
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Военные, полицейские и все, у кого по долгу службы не получается соблюдать пост в Рамадан в рабочие дни, могут возместить пропущенные дни в выходные или во время отпуска, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – начинается в большинстве регионов России в ночь с понедельника на вторник. Дата рассчитывается по принятому у мусульман лунному календарю.Время начала Рамадана может отличаться в мире, поскольку в некоторых странах и регионах его определяют традиционно: по появлению в небе луны. Так, например, Верховный суд Саудовской Аравии в воскресенье отложил начало месяца Рамадан "из-за невозможности заметить появление нового полумесяца", суд повторно рассмотрит вопрос в понедельник. За мнением Саудовской Аравии в этом вопросе следуют многие другие арабские страны. В понедельник месяц поста также не наступит в Египте, Ираке, Тунисе, Ливане, Кувейте, Йемене, Омане, ОАЭ.
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россия, рамадан, рушан аббясов, кувейт, йемен

Муфтий дал совет военным и полицейским на Рамадан

16:22 12.04.2021 (обновлено: 16:23 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Военные, полицейские и все, у кого по долгу службы не получается соблюдать пост в Рамадан в рабочие дни, могут возместить пропущенные дни в выходные или во время отпуска, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
"Всевышний говорит: кто застал этот месяц в здравии, тот пусть соблюдает пост. От поста освобождаются несовершеннолетние дети, беременные, а также люди с психическими расстройствами. Все остальные должны поститься. Если человек приболел или был в дороге, он возмещает пропущенные дни поста, постясь позже. Это же касается военных, полиции и всех, кто по долгу службы, например, не может поститься или выбрать себе меню. Если это здоровый человек, он может возместить пропущенные дни поста в выходные или во время отпуска. Не обязательно поститься все дни подряд, главное сделать это в течение года до следующего Рамадана", - рассказал муфтий.
Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – начинается в большинстве регионов России в ночь с понедельника на вторник. Дата рассчитывается по принятому у мусульман лунному календарю.
Время начала Рамадана может отличаться в мире, поскольку в некоторых странах и регионах его определяют традиционно: по появлению в небе луны. Так, например, Верховный суд Саудовской Аравии в воскресенье отложил начало месяца Рамадан "из-за невозможности заметить появление нового полумесяца", суд повторно рассмотрит вопрос в понедельник. За мнением Саудовской Аравии в этом вопросе следуют многие другие арабские страны. В понедельник месяц поста также не наступит в Египте, Ираке, Тунисе, Ливане, Кувейте, Йемене, Омане, ОАЭ.
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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