https://ria.ru/20210412/post-1727928653.html

Муфтий дал совет военным и полицейским на Рамадан

Муфтий дал совет военным и полицейским на Рамадан

Военные, полицейские и все, у кого по долгу службы не получается соблюдать пост в Рамадан в рабочие дни, могут возместить пропущенные дни в выходные или во... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:22

2021-04-12T16:22

2021-04-12T16:23

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рамадан

рушан аббясов

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Военные, полицейские и все, у кого по долгу службы не получается соблюдать пост в Рамадан в рабочие дни, могут возместить пропущенные дни в выходные или во время отпуска, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – начинается в большинстве регионов России в ночь с понедельника на вторник. Дата рассчитывается по принятому у мусульман лунному календарю.Время начала Рамадана может отличаться в мире, поскольку в некоторых странах и регионах его определяют традиционно: по появлению в небе луны. Так, например, Верховный суд Саудовской Аравии в воскресенье отложил начало месяца Рамадан "из-за невозможности заметить появление нового полумесяца", суд повторно рассмотрит вопрос в понедельник. За мнением Саудовской Аравии в этом вопросе следуют многие другие арабские страны. В понедельник месяц поста также не наступит в Египте, Ираке, Тунисе, Ливане, Кувейте, Йемене, Омане, ОАЭ.

https://ria.ru/20210412/abbyasov-1727919180.html

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россия, рамадан, рушан аббясов, кувейт, йемен